Suche nach Hauptsponsor: Offener Brief von GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer JÃ¶rg Buschmann

Liebe Partner, Freunde und Förderer unseres Eishockeyclubs, werte Unternehmerinnen und Unternehmer,

die vergangene Saison hat uns als Club vor große Herausforderungen gestellt. Der überraschende Wegfall unseres Hauptsponsors Autarkstrom infolge der Insolvenz war ein Einschnitt, den wir nur mit vereinten Kräften auffangen konnten. Es war ein Moment, der den wahren Wert unseres Netzwerks gezeigt hat – und der Stärke, die aus gemeinschaftlichem Handeln entsteht. Ein starkes Konsortium aus unserem bestehenden Sponsorenpool ist eingesprungen und hat uns dabei unterstützt, die Saison trotz der schwierigen Ausgangslage stabil zu Ende zu bringen.

Nun richten wir unseren Blick nach vorn: Die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Zahlreiche Partner und Sponsoren haben ihre Verträge bereits verlängert – viele von ihnen haben ihr Engagement sogar erweitert. Diese Treue ist für uns alles andere als selbstverständlich und zeigt, wie tief die Eispiraten Crimmitschau in der Region und darüber hinaus verwurzelt sind.

Parallel dazu führen wir intensive Gespräche im Hintergrund, um einen neuen Hauptsponsor für die kommende Saison zu gewinnen. Der Einstieg als Hauptsponsor ist ab einer Summe von 150.000 Euro möglich – eine Investition, die nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch emotionale Strahlkraft mit sich bringt.

Die Suche nach einem neuen Hauptsponsor ist für uns ein zentraler Schritt auf unserem weiteren Weg. Ein starkes Hauptsponsoring stärkt uns nicht nur wirtschaftlich und strukturell, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, gemeinsame Zukunftsvisionen zu verwirklichen. Es geht um mehr als reine finanzielle Unterstützung – es geht um eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die Wachstum, Nachhaltigkeit und Erfolg gemeinsam denkt und gestaltet.

Was wir bieten, ist mehr als ein Logo auf dem Trikot:

▪ Eine langfristige Partnerschaft mit einem traditionsreichen Eishockeyclub, der emotional tief in der Region verankert ist

▪ Die Möglichkeit, sich in einem Umfeld mit über 200 aktiven Partnern zu vernetzen

▪ Deutschlandweite und internationale Reichweite durch mediale Präsenz – ob im Fernsehen, in Print- und Onlinemedien oder auf unseren wachsenden Social-Media-Kanälen

▪ Ein positives Markenimage, das durch unsere emotionale Fanbasis in Sachsen, Ostthüringen, bis vor die Tore Leipzigs und in den Norden Bayerns getragen wird

▪ Umfangreiche Werbeflächen auf Trikots, im Kunsteisstadion Crimmitschau, mit rund 100.000 Besuchern pro Saison, sowie auf allen, stetig wachsenden Kommunikationskanälen der Eispiraten

▪ Eine starke Identifikation mit einer leidenschaftlichen und treuen Fanbase

Wir bieten interessierten Unternehmen maßgeschneiderte Sponsoringmodelle mit klarer strategischer Ausrichtung. Gemeinsam bieten wir die perfekte Plattform, um eine Partnerschaft zu entwickeln, die nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch emotional bedeutsam ist.

Wenn Sie Interesse haben, Teil der Eispiraten-Familie zu werden und Ihre Marke in einem einzigartigen Umfeld zu positionieren, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Ihr Jörg Buschmann

Geschäftsführer Eispiraten Crimmitschau GmbH

