Stuttgart und Riessersee die nÃ¤chsten PrÃ¼fsteine der onesto Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem Spiel in Deggendorf am Mittwoch steht für die onesto Tigers am Wochenende wieder ein Doppelpack auf dem Programm: Am Freitag gastiert man um 19:30 Uhr bei den Stuttgart Rebels und am Sonntag empfängt man zur gewohnten Zeit um 18 Uhr den SC Riessersee im heimischen Tigerkäfig.

Die Rebels warten mit einer Serie von zuletzt sechs Niederlagen in Folge auf die Tigers. Immerhin konnte man bei der knappen 2:3-Penalty-Niederlage am letzten Sonntag gegen Höchstadt einen Punkt erkämpfen. Am Dienstag unterlag man klar mit 0:5 in Lindau.

Topscorer auf der Waldau ist Matthew Pistilli – der auch als sportlicher Leiter fungiert – mit 35 Scorerpunkten (13 Tore + 22 Vorlagen) vor Jannik Herm (11 + 16) und Sofiene Bräuner (9 + 18), punktbester Verteidiger ist Adam Schusser (7 + 9). Im Tor steht meist Jonas Gähr, der eine Fangquote von 88 Prozent aufweist, aber auch Keanu Salmik (90,3 Prozent) kommt auf einige Einsätze. In Sachen special teams sind die Jungs von Trainer Jan Melichar ebenfalls im Tabellenkeller zu finden: In Überzahl steht man bei einer Erfolgsquote von 10,6 Prozent, in Unterzahl bei 74,5 Prozent. Insgesamt hat man auch schon 148 Gegentore hinnehmen müssen.

Beide bisherigen Duelle mit den Rebels konnten die Tigers für sich entscheiden: Zunächst gewann man 2:0 im Tigerkäfig, ehe man in Stuttgart mit 3:2 nach Penaltyschießen gewinnen konnte.

Der SC Riessersee kommt mit ganz anderer Ausgangslage nach Bayreuth: Zuletzt gelangen vier Siege in Folge, darunter ein klares 6:1 gegen Spitzenreiter Bietigheim. Unter der Woche spielte man ein enges Derby in Peiting und konnte sich dort im Penaltyschießen den Zusatzpunkt sichern. Mit aktuell 46 gesammelten Punkten liegt man auf Tuchfühlung zu Platz 6 und dem damit verbundenen direkten Einzug in die Playoffs.

Ein Faktor für den Erfolg ist dabei das starke Powerplay des Altmeisters: Mit einer Quote von 27,9 Prozent liegt man auf Rang 2 der Oberliga Süd. In Unterzahl bewegt man sich mit einer guten Quote von 80,9 Prozent im Mittelfeld – in diese Situation kommt man allerdings höchst selten, ist man doch mit 7,9 Strafminuten pro Spiel das fairste Team der Liga. Topscorer unter der Zugspitze ist Robin Soudek (20 + 23) vor Verteidiger Thomas Fergus (8 + 33) und Routinier Lubor Dibelka (14 + 24). Im Tor teilen sich Michael Böhm (85,2 Prozent) und Andreas Mechel (88,7) die Aufgaben nahezu hälfitg auf.

Gegen den SCR ist die Bilanz der Tigers im bisherigen Saisonverlauf ausgeglichen: Früh in der Saison kassierte man eine deutliche 1:5-Niederlage, Anfang Dezember konnte man beim 3:1 drei Punkte unter der Zugspitze entführen.

Die Tigers zeigten am Mittwoch in Deggendorf einen couragierten Auftritt und verkauften sich teuer, mussten aber einen knappe 1:2-Niederlage quittieren. Ziel der Tigers muss es am Wochenende sein, den guten Leistungen gegen Peiting und in Deggendorf weitere solche Spiele folgen zu lassen und zu punkten, um weiter im Rennen um Platz 10 zu bleiben.

Ausfallen wird sicher und dies längerfristig Lars Bergbauer, der sich in Deggendorf im ersten Drittel den Fuß gebrochen hat und sich bis zum Ende des Spiels durchgebissen hat. Ob Lars nochmals in der aktuellen Saison eingreifen wird können, ist derzeit noch nicht absehbar.

-kno-

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV