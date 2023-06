Stuttgart Rebels wollen in der Saison 2023/24 in der Oberliga antreten

Stuttgart. (PM SEC) Der Stuttgarter Eishockey-Club e.V. will mit den Stuttgart Rebels in der kommenden Saison 2023/24 in der Oberliga Süd antreten. Nach der...

Stuttgart. (PM SEC) Der Stuttgarter Eishockey-Club e.V. will mit den Stuttgart Rebels in der kommenden Saison 2023/24 in der Oberliga Süd antreten.

Nach der formalen Meldung werden nun die notwendigen Unterlagen zur Prüfung beim Deutschen Eishockey Bund (DEB) eingereicht. Sollte diese erfolgreich verlaufen, wird Stuttgart ab Ende September 2023 Austragungsort der Oberliga Süd.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir den Sprung in die dritte deutsche Eishockeyliga schaffen können“, so der 1. Vorsitzende Dr. Christian Ballarin: „Wir haben viel Zuspruch erfahren und sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele insbesondere im Sponsoring-Bereich erreichen können. Das ist die zentrale Voraussetzung, damit wir uns langfristig in der Oberliga etablieren können und spannendes Eishockey nach Stuttgart holen können.“

Wenn der Aufstieg gelingt, können sich die Stuttgarter Eishockeyfans auf spannende Spiele gegen Mannschaften wie den Blue Devils Weiden, dem SC Riessersee, den Indians Memmingen, dem EV Füssen, den Lindau Islanders oder den Tölzer Löwen freuen. Auch die Heilbronner Falken werden in der kommenden Saison in der Oberliga Süd antreten – und damit gleich zwei Mannschaften aus Baden-Württemberg in der dritten Liga des deutschen Eishockeys vertreten sein.

In Stuttgart wird man die kommenden Sommermonate nutzen, um die Strukturen für einen Oberligabetrieb zu schaffen. Dazu gehört die Zusammenstellung eines geeigneten Teams, der Aufbau einer professionellen Struktur und insbesondere der Ausbau des Sponsorings.

