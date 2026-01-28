Stuttgart Rebels und Trainer Jan Melichar einigen sich auf Trennung

Stuttgart. (PM Rebels) Die Stuttgart Rebels und Jan Melichar haben nach einem offenen und transparenten GesprÃ¤ch Ã¼ber den bisherigen Verlauf der Saison gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen.

Beide Seiten sind zu der Ãœberzeugung gelangt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benÃ¶tigt, um wieder zu mehr Selbstvertrauen zu finden.

â€žDiese Entscheidung ist uns allen nicht leichtgefallen. Wir wissen um die QualitÃ¤ten von Jan und haben weiterhin groÃŸes Vertrauen in unser gesamtes Teamâ€œ, so Rebels-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Alexander Fuchs. â€žWir sind jedoch gemeinsam zur Erkenntnis gekommen, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine personelle Ã„nderung notwendig ist, um die Mannschaft aus dem aktuellen Tief zu fÃ¼hren.â€œ

Die Stuttgart Rebels bedanken sich bei Jan Melichar herzlich fÃ¼r seine Leidenschaft, seine ProfessionalitÃ¤t, seine fachliche Kompetenz und seine LoyalitÃ¤t. Er hat seit April 2024 maÃŸgeblich dazu beigetragen, die Stuttgart Rebels sportlich und strukturell weiterzuentwickeln.

Bis zur KlÃ¤rung der weiteren Besetzung der Trainerrolle bei den Stuttgart Rebels werden der sportliche Leiter Matt Pistilli und Eu Jin Yap, Headcoach des Stuttgarter Eishockey-Clubs, fÃ¼r das Training der Mannschaft verantwortlich zeichnen.



