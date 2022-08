Stuttgart Rebels laden zum groÃŸen Eishockey-Event auf die Waldau ein: Testspiel der Steelers gegen die Haie

Stuttgart. (PM SEC) Den 4. September 2022 sollten sich alle Eishockey-Fans in der Region Stuttgart groß im Kalender vormerken. Denn an diesem Tag steht...

Stuttgart. (PM SEC) Den 4. September 2022 sollten sich alle Eishockey-Fans in der Region Stuttgart groß im Kalender vormerken.

Denn an diesem Tag steht auf der Stuttgarter Waldau ein Event an, dass es in dieser Form noch nie gegeben hat: ein Tag ganz im Zeichen des Spitzen- Eishockeys und mit gleich zwei Mannschaften der 1. Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auf dem Stuttgarter Eis.

Höhepunkt des Tages wird das Vorbereitungsspiel der Bietigheim Steelers gegen die Kölner Haie um 15:00 Uhr sein. Die beiden DEL-Vereine wollen sich kurz vor dem Start in die neue Saison warmlaufen und ihren Leistungsstand testen. Die Steelers aus Bietigheim waren erst in der letzten Saison in die erste Liga aufgestiegen. Der Verein aus der Region Stuttgart trifft bei dem Spiel auf den Traditionsclub aus Köln, der 1972 gegründet wurde und seit 1973 ununterbrochen in der obersten deutschen Eishockeyliga spielt.

Für Köln ist das Spiel ein Event mit besonderer Bedeutung: dieses Jahr feiert der Verein sein fünfzigstes Jubiläum. Am 18. März 1973 schaffte der Verein den Aufstieg von der Eishockey-Oberliga in die Bundesliga – mit einem für den damaligen EHC Stuttgart nicht ganz so rumreichen 3:17. Für die Kölner ist die Fahrt nach Stuttgart also eine Reise zurück in die Vergangenheit. Entsprechend werden die Fans aus Köln mit einem eigenen Sonderzug nach Stuttgart anreisen und das Event beim anschließenden Meet and Greet in und vor der Halle sicherlich groß feiern.

Beginnen wird der Eishockey-Tag bereits um 11:45 Uhr. Dort wird die U17 des Stuttgarter Eishockey-Clubs bei einem Vorbereitungsspiel gegen den Mannheimer ERC ihr Können zeigen. Um 14:20 Uhr werden die beiden DEL-Mannschaften dann das Stuttgarter Eis zum Warm-Up betreten, bevor um 15:00 Uhr das Vorbereitungsspiel beginnt. Gespielt wird im regulären Spielmodus mit 3 mal 20 Minuten. Anschließend wird der Tag beim gemeinsamen Meet and Greet ausklingen.

Tickets für das Event sind ab sofort unter https://www.rebels-tickets.de/ erhältlich.

Stehplatztickets kosten 15 € (ermäßigt 10 €), Sitzplätze können für 25 € gebucht werden.

Der Eintritt zum Spiel der U17 ist ohne Eintrittskarte möglich.

Wer bei dem Spiel auf den Eishockey-Geschmack gekommen ist, muss danach nicht lange warten: bereits eine Woche später wollen auch die Stuttgart Rebels Spitzenleistung in der Stuttgarter Eiswelt zeigen. Am 10. September um 16:30 begrüßt der amtierende Vizemeister der Regionalliga Süd-West die Devils aus Ulm/Neu-Ulm zu einem Vorbereitungsspiel.

Weitere Details werden rechtzeitig bekannt gegeben.