Stuttgart Rebels begrÃ¼ÃŸen â€žihreâ€œ Stadtbahn

Artikel anhören Stuttgart. (PM Rebels) Ab dem 27. September fährt eine Stadtbahn im Look des Stuttgarter Eishockeyteams Stuttgart Rebels durch die Stadt, und regt...

Artikel anhören Artikel anhören

Stuttgart. (PM Rebels) Ab dem 27. September fährt eine Stadtbahn im Look des Stuttgarter Eishockeyteams Stuttgart Rebels durch die Stadt, und regt dazu an, das frischgebackene Oberligateam auf der Waldau anzufeuern.

Die Saison beginnt gerade, und mit den Stadtbahnlinien U7, U8 und U15 kommen die Fans bequem bis kurz vor die Zuschauerränge.

Die gesamte Mannschaft begrüßte „ihre“ Rebels-Stadtbahn auf dem Betriebshof der SSB und fuhr damit vor die eigene Haustür auf die Waldau, gemeinsam mit Nachwuchsspielern, einigen Offiziellen der Stuttgart Rebels und Vertretern der SSB. Das Design der Stadtbahnbeklebung hat Edgar Sonnenfroh im Ehrenamt für die Stuttgart Rebels gestaltet.

Stuttgart Rebels Spielbetriebs-GmbH Geschäftsführer Jannis Ersel freut sich über den neuen Hingucker: „Wir sind begeistert von der Kooperation mit der SSB. Diese neue Stadtbahn ist ein echtes Highlight und steigert die Bekanntheit der Stuttgart Rebels, unseres Heimatvereins Stuttgarter EC und der schnellsten Mannschaftssportart der Welt.“ Ersel weiter: „SSB und Rebels passen perfekt zusammen. Unsere Fans wissen das zu schätzen, dass sie mit der SSB schnell und umweltfreundlich bis vor unsere Tür zur Haltestelle Waldau fahren können.“

Für den Stuttgarter EC und viele Eishockey-Fans in Stuttgart geht am 1. Oktober 2023 ein Traum in Erfüllung: nach vielen Jahren findet in der Stuttgarter Eiswelt wieder Profi-Eishockey statt. Seit 2006 war Stuttgart nicht mehr im Spielbetrieb des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) vertreten. Nun haben die Rebels für die Saison 2023/24 die Zulassung für die Oberliga Süd (3. Liga) erhalten und werden dort antreten. Das bedeutet zugleich, dass Baden-Württemberg wieder in dieser Liga vertreten sein wird. Das erste Oberliga-Spiel in der Stuttgarter Eiswelt wird am Sonntag, den 1. Oktober um 16:00 starten, zu Gast ist der SC Riessersee aus Garmisch-Partenkirchen.

5195 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten