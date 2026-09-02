Stuttgart gewinnt turbulentes Duell bei den Hockey Tigers mit 7:5

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Der HC Tigers und die Stuttgart Rebels haben sich am Dienstagabend ein äußerst unterhaltsames Vorbereitungsspiel geliefert.

Nach mehreren Führungswechseln, zahlreichen Überzahlsituationen und insgesamt zwölf Treffern mussten sich die Tigers dem künftigen Oberliga-Konkurrenten am Ende mit 5:7 geschlagen geben.

Dabei erwischten die Hausherren einen sehr starken Start. Bereits zu Beginn ließen die Tigers zwei hochkarätige Möglichkeiten liegen, eine davon im Powerplay. In der 9. Minute fiel dann aber der verdiente Führungstreffer: Philipp Metzler traf nach Vorarbeit von Mathias Haiböck und Maximilian Theirich zum 1:0. Die nächste Strafe der Gäste sollte sich ebenfalls rächen. Morten Jürgens erzielte in der 14. Minute in Überzahl seinen ersten Treffer im Tigers-Dress und erhöhte auf 2:0. Danach wurde die Partie zunehmend hitziger. Nach einigen Nettigkeiten an der Bande wanderten gleich mehrere Spieler auf die Strafbank. Stuttgart nutzte die folgende Überzahlsituation und kam durch Matthew Pistilli auf 2:1 heran. Nur 51 Sekunden später schlugen die Rebels erneut zu: Nach einem schnellen Gegenstoß stellte Kalvyn Watson auf 2:2.

Das Spiel drohte kurzzeitig zu kippen, doch Nico Kramer hatte die passende Antwort parat. Zwei Minuten vor der ersten Pause brachte er die Tigers wieder mit 3:2 in Führung. Das deutliche Schussverhältnis von 15:5 unterstrich den starken ersten Abschnitt der Hausherren. Im Mittelabschnitt präsentierten sich die Gäste deutlich effizienter. In der 25. Minute glich Pistilli im Powerplay zum 3:3 aus, ehe Toni Ritter nur drei Minuten später eine weitere Überzahlsituation zur erstmaligen Führung für Stuttgart nutzte.

Die Tigers ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Morten Jürgens sorgte in der 31. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends für das 4:4. Sein Schuss kullerte mit dem letzten bisschen über die Linie. Trotz eines erneuten klaren Chancenplus von 13:5 Schüssen ging es mit Gleichstand in die zweite Pause. Zu Beginn des Schlussabschnitts leisteten sich die Gäste gleich mehrere Strafen. Die dritte Möglichkeit nahmen die Tigers schließlich dankend an: Janick Wernicke traf in der 45. Minute in Überzahl zum 5:4 und brachte die Hausherren erneut in Front. Stuttgart benötigte für die Antwort allerdings deutlich weniger Anläufe. Gleich bei der ersten Strafe der Tigers im Schlussabschnitt traf Vincent Schlenker in der 52. Minute zum 5:5.

In der Schlussphase schlugen die Rebels dann entscheidend zu. Adam Zoweil brachte Stuttgart in der 53. Minute erstmals wieder in Führung, ehe Kalvyn Watson 39 Sekunden vor dem Ende mit einem Empty Net zum 5:7-Endstand traf. Trotz der Niederlage zeigte die Mannschaft erneut über weite Strecken eine starke Vorstellung. Nach zwei Dritteln hatten die Tigers klar mehr vom Spiel, Stuttgart präsentierte sich jedoch äußerst effizient und nutzte seine Möglichkeiten konsequent.

HC Tigers – Stuttgart Rebels 5:7 (3:2, 1:2, 1:3)

Tore HCT:

1:0 Metzler (08:08/Haiböck, Theirich)

2:0 Jürgens (13:23/PP1, Ludin, Lebeda)

3:2 Kramer (18:00/Ludin, Lindström)

4:4 Jürgens (30:26/Wernicke, König)

5:4 Wernicke (45:00/PP1, Flick, Haiböck)

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