Sturmtank schnürt seine Schlittschuhe weiterhin für den ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Eine bedeutsame Personalentscheidung ist bei den Jokern nun endlich unter Dach und Fach. Mit Sebastian Gorčík bleibt ein weiterer wichtiger Kaderbaustein...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Eine bedeutsame Personalentscheidung ist bei den Jokern nun endlich unter Dach und Fach.

Mit Sebastian Gorčík bleibt ein weiterer wichtiger Kaderbaustein dem ESV Kaufbeuren für die Spielzeit 2023/2024 erhalten. Im Gegensatz zu seiner Debütsaison im Joker Dress wird der 27 Jahre alte Außenstürmer aber zukünftig keine Kontingentstelle mehr belegen.

In der abgelaufenen Spielzeit markierte der kampstarke und nimmermüde Außenstürmer für den ESVK in 50 DEL2 Spielen 14 Tore und gab 23 Torvorlagen. Insgesamt erzielte er im Trikot des ESV Kaufbeuren also bisher 37 Scorerpunkte.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zur aktuellen Personalie: „Mit Sebastian Gorčík haben wir in der letzten Spielzeit genau den Spieler bekommen, den wir gesucht hatten. Er ist sehr Zweikampfstark, geht dahin wo es weh tut und ist ein absoluter Teamplayer. Dazu hat er auch einen guten Scoringtouch. Rund um ist er ein Spieler, vor allem da er jetzt keine Kontingentposition mehr belegt, der uns in vielen Bereichen weiterhilft.“

1035 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten