Sturmtalent wechselt zu den Rockets

Limburg. (PM Rockets) Die EG Diez-Limburg hat sich die Dienste eines weiteren jungen Talents gesichert.

Aus dem Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings wechselt Artur Karpenko an die Lahn.

Der 20-jährige Stürmer wurde in Russland geboren und spielte bis zum Alter von zwölf Jahren beim Nachwuchs des KHL-Clubs Severstal Cherepovets. Nach seinem Umzug nach Deutschland durchlief er die Heilbronner Jugendmannschaften, bevor er von 2017 bis 2019 zwecks Schulbesuch nach Russland zurückkehrte und erneut für seinen ehemaligen Heimatverein auflief. Im Anschluss wechselte der Linksschütze zum Schwenninger ERC und ging dort für die U17 bis U20 aufs Eis. Coronabedingt wurde seine Zeit bei den Wild Wings durch einen Abstecher nach Cherepovets und Einsätzen für die dortige U18 unterbrochen. Zuletzt stellte Karpenko seine Fähigkeiten in der Deutschen Nachwuchsliga unter Beweis und erzielte in den letzten beiden Spielzeiten 24 Tore und gab 11 weitere Vorlagen für insgesamt 35 Punkte in 60 Spielen in der DNL.

Folgender Kader der Saison 2023/24 wurde bisher veröffentlicht

Tor: Tim Marco Stenger, Marian Kapicak

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Torben Reuner, Alexander Seifert, Dominik Dech

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer, Niko Lehtonen, Horka Sekesi, Denis Majewski, Hunter Fortin, David Lademann, Konstantin Firsanov, Artur Karpenko

