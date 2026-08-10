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ERSC AmbergTransfer-News

Sturmtalent kommt aus den USA zum ERSC zurück

10. August 20261 Mins read216
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Philipp Bieda - © ERSC Amberg
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Amberg. (PM ERSC) Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg erweitert seinen Kader mit einem Eigengewächs.

Stürmer Philipp Bieda spielte bis 2020 im Amberger Nachwuchs und schließt sich nach Stationen in Nürnberg und Übersee jetzt wieder den Wild Lions an.

Beim EHC 80 Nürnberg absolvierte der nun 20-jährige in DNL-Teams der Young Ice Tigers 107 Begegnungen in denen er 119 Scorerpunkte sammelte. Letztes Jahr war er in der nordamerikanischen Nachwuchsliga USPHL für die Seattle Totems im Einsatz wo ihm in 40 Spielen 31 Scorerpunkte gelangen. Chris Spanger erklärt einige Details zum Transfer: „Philipp ist ein talentierter, junger Angreifer, der auch in Nordamerika Erfahrungen gesammelt hat. Als wir erfuhren, dass er nicht erneut in die Staaten geht, haben wir uns zusammengesetzt um bestmögliche Optionen für ein Engagement mit dem ERSC zu besprechen. Philipp wird in seinem ersten Seniorenjahr von uns zusätzlich mit einer Förderlizenz beim Landesligisten EV Pegnitz ausgestattet um ausreichend Eiszeiten zu erhalten. Bei uns erhält er die Rückennummer 71“, so der Sportliche Leiter. Der Youngster selbst zeigt sich vollkommen einverstanden mit dieser Einigung: „Ich freue mich auf die Herausforderung. Ich kann mich hierbei weiterentwickeln und das Berufsleben mit dem Sport verbinden“, meint Philipp Bieda.

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