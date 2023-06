Stürmertalent Nils Wegner vom ERC Ingolstadt strebt im nächsten Schritt die Oberliga an – Langfristiges Ziel ist die DEL

Ingolstadt. (JR) In den vergangenen fünf Spielzeiten war Stürmer Nils Wegner (19) in Ingolstadts U17 und im DNL-Team aktiv. Für den gebürtigen Wolfsburger soll...

Ingolstadt. (JR) In den vergangenen fünf Spielzeiten war Stürmer Nils Wegner (19) in Ingolstadts U17 und im DNL-Team aktiv.

Für den gebürtigen Wolfsburger soll in der kommenden Saison der nächste Schritt in der noch jungen Eishockeykarriere gelingen. Eishockey-Magazin sprach mit ihm über seinen Werdegang und seine Ziele.

Eishockey-Magazin (EM) / Jörg Reich (JR): Wie fällt dein Fazit für die vergangene Saison aus?

Nils Wegner: Mit dem Team des ERC Ingolstadt haben wir eine tolle Saisonleistung erreicht. Wir waren zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in den Playoffs der DNL 1. Ich wäre gerne weitergekommen in den Playoffs, aber leider sind wir im Viertelfinale gegen Köln trotz starker Leistung ausgeschieden.

E-M-J. R.: Du kommst aus dem Norden Deutschlands und hast in den vergangenen Jahren in Ingolstadt gespielt. Wie kam es dazu?

Nils Wegner: In Wolfsburg bei den Young Grizzlys gab es zum damaligen Zeitpunkt für mich leider nicht die Möglichkeit mich so zu entwickeln, um mein Ziel Eishockeyprofi zu werden, zu erreichen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, zum ERC Ingolstadt und in die Audi Sportakademie zu gehen.

E-M-J. R.: Wo hast du mit Eishockey genau begonnen und wer hat dich dazu gebracht?

Nils Wegner: Ich habe mit 4 Jahren angefangen mit dem Eishockey in Wolfsburg. Durch meine Eltern, die schon damals eishockeybegeistert waren und mich von klein auf zu den Spielen mitgenommen haben, bin ich zum Eishockey gekommen. Dadaurch wurde mein Interesse geweckt und ich wollte unbedingt Schlittschuhlaufen lernen. In der Laufschule der Young Grizzlys habe ich dann Schlittschuhlaufen gelernt und meine Begeisterung zum Eishockey gefunden.

E-M-J. R.: Würdest du es anderen jungen Spielern aus dem Norden weiterempfehlen, einen solchen Schritt in den Süden zu gehen?

Nils Wegner: Diese Frage ist schwierig zu beantworten, da jeder Spieler individuell ist und für sich selber entscheiden muss, wohin ihn seine eigene Reise hinführen soll. Diese Entscheidung sollte gut überdacht werden, da sehr viel Selbstständigkeit von den jüngeren Spielern erwartet wird und es ja weit weg von zuhause ist. Ich persönlich habe diesen Schritt nicht bereut, da ich viele neue Erfahrungen gesammelt habe und mich auch weiterentwickeln konnte. Deswegen kann ich diesen Schritt mit gutem Gewissen weiterempfehlen.

E-M-J. R.: Was fehlt dem Norden Deutschlands im Gegensatz zum Süden im Eishockey?

Nils Wegner: Ganz klar die Infrastruktur. Im Süden gibt es zum Beispiel viel mehr Eishallen als im Norden. Dadurch ist es im Norden schwierig genügend Eiszeiten für den Nachwuchs anzubieten.

E-M-J. R.: Was für ein Spieler bist Du? Wo liegen deine Stärken? Was fehlt dir noch?

Nils Wegner: In den letzten Jahren beim ERC Ingolstadt habe ich als Außenstürmer gespielt. Ich wurde teilweise auch als Verteidiger eingesetzt. Deswegen würde ich mich als Two-Way Spieler sehen. Als eine meiner Stärken würde ich meine Schnelligkeit ansehen, obwohl ich 1.94 Meter groß bin. Sowie meine Technik am Puck und Spielübersicht. Ich denke, dass man sich immer noch weiterentwickeln kann und sich dem Leistungsbild der höheren Ligen anpassen sollte. Hier ist der Schritt von der U-20 in den Seniorenbereich eine größere Herausfordrung, was Leistung und Körperspiel betrifft.

E-M-J. R.: Wo liegen deine sportlichen Ziele langfristig gesehen? Welche Liga strebst du an?

Nils Wegner: Ich will auf jedenfall Eishockeyprofi werden mit dem Ziel mich im deutschen Eishockey zu etablieren. Eins meiner größten Ziele ist es für die deutsche Herren Nationalmannschaft zu spielen. Aktuell strebe ich die Oberliga an, um dort Spielerfahrung zu sammeln und mich persönlich weiterzuentwickeln. Langfristig strebe ich es an in der DEL zu spielen.

E-M-J. R.: Kannst du uns schon erzählen, in welcher Liga und wo Du kommende Saison spielen wirst?

Nils Wegner: Aktuell bin ich noch auf der Suche nach einem Verein. Mein Berater, Kai Hospelt, führt hierzu bereits Gespräche.

(Jörg Reich)

