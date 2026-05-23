Stürmertalent Florian Schloßnikel kommt aus Salzburg zurück zum EVF

Füssen. (PM EVF) Der Angriff des EV Füssen erhält weiteren jugendlichen Elan.

Mit Florian Schloßnikel kehrt ein Sturmtalent von der Red Bull Academy zurück an den Kobelhang. Der 18-Jährige war 2023 vom Nachwuchs des EVF in die Talentschmiede nach Salzburg gewechselt und soll nun langsam an den Seniorenbereich heran geführt werden. Florian kann sowohl im Nachwuchs als auch in der ersten Mannschaft eingesetzt werden.

Als Spieler, der seit Jahren im Kreis der deutschen Auswahlmannschaften steht, gilt Florian, der aus dem Nachwuchs des ERC Lechbruck stammt, als großes Talent. Er wurde in den letzten beiden Jahren bereits in der U20 von RB eingesetzt. Dabei gelangen ihm in 27 Spielen elf Punkte. Außerdem bestritt er bereits ein Spiel für Salzburg in der Alps Hockey League.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Florian Schloßnikel holen wir einen Spieler aus der Region zu uns zurück, der den EV Füssen bereits aus dem Nachwuchs kennt und sich bewusst für den nächsten Schritt in Füssen entschieden hat. Er hat in der Red Bull Salzburg Akademie eine sehr gute Ausbildung genossen und bringt damit ein solides Fundament mit. Wir trauen ihm zu, dass er sich an das Oberliga-Niveau heranarbeiten kann – und wir werden ihn dabei begleiten und ihm die richtigen Rahmenbedingungen geben, um diesen Schritt zu machen. Für uns ist das genau der richtige Weg: jungen Spielern aus der Umgebung eine Perspektive zu geben und sie Schritt für Schritt an den Seniorenbereich heranzuführen.“