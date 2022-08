StÃ¼rmerquartett bleibt den Nature Boyz treu

Forst. (PM Nature Boyz) Und weiter geht es mit den Vertragsverlängerungen bei den Nature Boyz, denn gleich vier Stürmer werden weiterhin für die Nature...

Forst. (PM Nature Boyz) Und weiter geht es mit den Vertragsverlängerungen bei den Nature Boyz, denn gleich vier Stürmer werden weiterhin für die Nature Boyz auf Torejagd gehen.

Mit Simon Fend bleibt ein guter Scorer bei den Nature Boyz. Simon erlernte den Eishockeysport in Peiting und wechselte zur Saison 2014/2015 zum Nachbarn EA Schongau. Dort sammelte er Erfahrung im Landesliga- und später im Bayernliga-Team. Zur Saison 2020/2021 wechselte er dann zu den Forster in die Landesliga. Dort absolvierte er 17 Pflichtspiele, in denen er 5 Tore und 13 Torvorlagen erspielte. Der laufstarke Spieler ist als fairer Spieler bekannt, der den Gegner sehr unter Druck setzen kann.

Gleiches gilt für die nächste Zusage, denn mit Julian Kraus bleibt ein sehr junger, aber auch laufstarker Stürmer in den Reihen der Nature Boyz. Julian stammt aus dem Nachwuchs des TSV Peißenberg, den er mit einer Zwischenstation mit Bad Tölz richtung Füssen verließ. In der Saison 2019/2020 streifte er das Trikot des TSV Peißenberg über, ehe er im Dezember des gleichen Jahres zum SC Forst stieß. Nach dieser Saison versuchte er sein Glück nochmals beim Nachbarn Peißenberg Miners, ehe er wieder zu den Nature Boyz zurückwechselte, zur Saison 2021/2022. Julian bestritt 47 Pflichtspiele, erzielte dabei 8 Tore und 15 Torvorlagen.

Mit Michael Krönauer verlängert ein weiterer junger Spieler bei den Nature Boyz. Michael gefällt durch seinen Einsatz und seine Spielweise. Der 24-Jährige Stürmer kommt ebenfalls vom Nachwuchs des TSV Peißenberg und dem EC Peiting. Bereits zur Saison 2015/2016 tritt er für die Forster an, gilt somit als erfahrener und dienstälterer Spieler. In den mittlerweile 113 Pflichtspielen konnte er 32 Torerfolge feiern, dazu gesellen sich noch 19 Torvorlagen und 168 Strafminuten, die seine Robustheit bestätigen.

Sehr erfreut sind Sepp Bachmeier und Trainer Robert Kienle über die Zusage eines sehr routinierten und äußerst wichtigen Spielers. Mit Manuel Weninger schnürt ein 35-jähriger Spieler weiterhin die Schlittschuhe, mittlerweile in die 11. Saison. Manuel stammt aus dem Nachwuchs des EC Peiting und spielte jahrelang bei der EA Schongau in der Landes- und Bayernliga. Manuel ist ein äußerst wichtiger Baustein im Team, denn mit seiner Erfahrung kann er die jungen Spieler entsprechend führen. Die sportliche Bilanz kann sich ebenfalls sehen lassen, denn Manuel weiß, wo das Tor steht. In 176 Pflichtspielen erzielte er 86 Tore, zudem bereitete er 91 Tore vor. Der äußerst faire Spieler kassierte in den 176 Partien lediglich 134 Strafminuten. Diese beeindruckende Bilanz könnte noch besser aussehen, doch durch seine Tätigkeit als Nachwuchstrainer war er für das eine oder andere Spiel zeitlich verhindert.