Stürmer Yannick Wenzel unterschreibt für drei Jahre in Tölz

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen begrüßen Stürmer Yannick Wenzel in ihren Reihen!

Der Stürmer, der das Eishockeyspielen bei den Starbulls Rosenheim lernte, kommt vom EV Landshut in den Isarwinkel.

Mit seinen 27 Jahren ist der 1,85m große Angreifer im besten Eishockeyalter und verfügt über reichlich höherklassige Erfahrung. Nach dem erfolgreichen Sprung vom Juniorenbereich in die Oberligamannschaft der Rosenheimer 2016/17 spielte der gebürtige Wasserburger für Bietigheim, Frankfurt und zuletzt Landshut in der DEL bzw. DEL2. Vor allem in der zweiten Liga stellte Wenzel seine Scoring-Qualitäten unter Beweis. 139 Punkte gelangen dem wuchtigen Stürmer in 363 Partien.

Mit der Unterschrift für drei Jahre im Tölzer Dress bekennt sich Wenzel langfristig zum Tölzer Weg und möchte den Standort bestmöglich unterstützen: „Ich bin sehr froh die nächsten drei Jahre mit meiner Familie in Bad Tölz zu sein und für die Löwen spielen zu dürfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen sehr gut und haben mich überzeugt den Weg in die Oberliga zu gehen und gemeinsam mit Spielern und Fans die nächsten Schritte zu machen. Ich freu mich auf die Fans und auf alles was noch so kommt.“

Cheftrainer Axel Kammerer betont die Variabilität, die der Rechtsschütze in das Spiel der Löwen bringt: „Durch ihn sind wir unberechenbarer und bekommen unter anderem im Powerplay neue Möglichkeiten. Dazu spielt er körperbetont und bringt viel Erfahrung aus DEL und DEL2 mit. Ich denke, hier werden sowohl Spieler als auch Club gleichermaßen profitieren. Yannick ist im besten Eishockey-Alter und hat Lust auf seine neue Aufgabe hier in Bad Tölz!“

Yannick Wenzel ist, bis auf die vakante Torhüterposition, vorerst der letzte Neuzugang, wie Fabian Schlager erklärt: „Ich denke, dass wir nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben und vor allem unberechenbarer geworden sind. Wir haben eine gute Breite im Kader, sind deutlich stabiler in der Defensive und haben eine gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Wir vertrauen auf die Entwicklung unserer Youngster und gehen davon aus, dass alle nochmal einen Schritt nach vorne machen werden. Auch die bisher verkauften Dauerkarten stimmen positiv und zeigen, dass sich die Fans mit dem eingeschlagenen Tölzer Weg identifizieren.“

77 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro