StÃ¼rmer verlÃ¤ngert – EVL testet gegen Teams aus Deutschland, Ã–sterreich, Italien und Slowenien

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat bei seinem Fan-Stammtisch im Gasthaus zur Schleuse eine weitere Vertragsverlängerung für die kommende Saison bekanntgegeben.

Stürmer David Zucker wird auch in der kommenden Spielzeit das Dress des EVL tragen. Er hat seinen Kontrakt bei den Rot-Weißen bis zum Sommer 2025 verlängert. Außerdem gab Headcoach und Sportlicher Leiter Heiko Vogler das Vorbereitungsprogramm auf die DEL2-Spielzeit 2024/25 bekannt.

David Zucker wurde in seinen bisherigen zwei Jahren im Landshuter Dress zwischenzeitlich durch einen Kreuzbandriss ausgebremst, kam immerhin aber noch auf 66 Spiele. In diesen Partien hat der kampfstarke Deutsch-Tscheche acht Tore erzielt und 23 Treffer vorbereitet.

„Ich freue mich auf das nächste Jahr beim EVL. Wir haben eine tolle Mannschaft und ich werde jede Rolle annehmen und auch für die jüngeren Spieler da sein, um meine Erfahrungen weiterzugeben“, sagte Zucker im gut besuchten Biergarten an der Isar. „David Zucker ist ein absoluter Kämpfer, der dahin geht, wo es weh tut. Er hatte ein wirklich unglückliches Jahr mit einigen Verletzungen. Ich weiß, dass er wieder alles für den EVL geben wird und freue mich, dass er weiter für uns aufs Eis geht“, ergänzte Vogler.

Zudem gab Athletiktrainer Adrian Schelenz einen Einblick in das intensive Sommertraining der Mannschaft und berichtete, dass Jakob Mayenschein nach seinem Kreuzbandriss erst im Herbst Mannschaftstraining zurückerwartet wird. Cheftrainer Heiko Vogler gab derweil das Vorbereitungsprogramm zur neuen Saison bekannt. Dabei bekommen es die Landshuter gleich mit einer Reihe von hochkarätigen internationalen Gegnern zu tun. Den Auftakt macht das Heimspiel gegen den niederbayerischen Rivalen Straubing Tigers aus der PENNY DEL.

Spielbeginn in der Fanatec Arena ist am Sonntag, den 18. August um 14 Uhr.

Knapp eine Woche später (Freitag, 23. August, 19 Uhr) geht die Reise an die Donau zu den Black Wings Linz aus der win2day ICE Hockey League. In dieser sind auch die nächsten beiden EVL-Gegner zu Hause. Am Sonntag, den 25. August (17 Uhr) ist der Villacher SV in Landshut zu Gast, fünf Tage später wartet der Ausflug nach Südtirol zum HC Pustertal (Freitag, 30. August, 20 Uhr). Den Abschluss der Vorbereitung bildet ein Turnier in Meran bei dem der EVL zunächst am Samstag, den 7. September (16 Uhr) auf den HK Olimpija Ljubljana trifft. Am Sonntag, den 8. September (18 Uhr) wartet Gastgeber HC Meran. „Wir freuen uns auf ein anspruchsvolles Programm und gegen eine Reihe richtig guter Gegner, die uns schon früh fordern werden. So gehen wir bestens vorbereitet in die neue Saison“, erklärte Vogler.

Das Vorbereitungsprogramm des EV Landshut die DEL2-Saison 2024/25

Sonntag, 18. August 2024, 14 Uhr – Straubing Tigers (H)

Freitag, 23. August 2024, 19 Uhr – Black Wings Linz (A)

Sonntag, 25. August 2024, 17 Uhr – Villacher SV (H)

Freitag, 30. August 2024, 20 Uhr – HC Pustertal (A)

Samstag und Sonntag, 7. und 8. September 2024 – Turnier in Meran, Olimpija Ljubljana

(Samstag, 16 Uhr), HC Meran (Sonntag, 18 Uhr)

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 06. Juni 2024)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch (N/EC Bad Nauheim), Tobias Echtler, Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl, Andreas Schwarz, Luca Zitterbart.

Sturm: Jack Doremus (N/Bietigheim Steelers), Julian Kornelli, Jesse Koskenkorva, Jakob Mayenschein, Edwin Schitz, Yannick Wenzel (N/Löwen Frankfurt), Benjamin Zientek, David Zucker.