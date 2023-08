StÃ¼rmer strebt EinbÃ¼rgerung an: Killian Hutt bleibt bei den Ice Dragons

Artikel anhören Der kanadische Stürmer Killian Hutt wird dem Herforder Eishockey Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Dabei startet der inzwischen 32jährige...

Der kanadische Stürmer Killian Hutt wird dem Herforder Eishockey Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleiben.

Dabei startet der inzwischen 32jährige Publikumsliebling zunächst als vierter Kontingentspieler, beginnt jedoch schon in Kürze die Testverfahren zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft, womit sich für die Ice Dragons neue Optionen ergeben können.

„Killian bringt eine Herforder DNA mit und passt sehr gut in das Team. Deswegen haben wir uns irgendwann damit beschäftigt, eine Einbürgerung von Killian gemeinsam mit ihm vorzubereiten, denn er fühlt sich in Herford und beim HEV sehr wohl, ist zudem hier in Herford glücklich verheiratet und hat längst mit seiner deutschen Ehefrau eine kleine Familie gegründet“, so der Sportliche Leiter Sven Johannhardt.

Nachdem Killian Hutt zwei Jahre lang mit dem Eishockey pausierte, kehrte er vergangene Saison in den Kader der Ice Dragons zurück. Trotz seiner längeren Pause benötigte er keine lange Eingewöhnungszeit und kam in insgesamt 41 Spielen auf 12 Treffer sowie 35 Torvorlagen. „Killian gehört auch kommende Saison zum Kader, er kennt den Weg, den wir eingeschlagen sind und möchte diesen gerne mit uns gemeinsam gehen. Er wird zunächst als vierter Kontingentspieler beginnen und im Falle einer Verletzung oder Erkrankung eines der übrigen drei Kontingentspieler eingesetzt. “, so Sven Johannhardt weiter.

Der Herforder Eishockey Verein ist froh, dass Killian Hutt weiterhin das Trikot der Ice Dragons tragen wird und wünscht seiner Nummer 96 schon einmal viel Erfolg bei dem anstehenden Testverfahren zur Einbürgerung.

Mit Killian Hutt ist die Kaderplanung des Herforder Eishockey Vereins vorerst abgeschlossen. Insgesamt 26 Spieler werden für den HEV in die PreSeason gehen, wobei der Spielermarkt wie in den Vorjahren auch, weiterhin beobachtet wird.

