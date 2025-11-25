StÃ¼rmer Sebastian Streu bleibt in der DEL2

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auf die anhaltende Verletzungssituation im Team reagiert und mit Sebastian Streu einen neuen StÃ¼rmer verpflichtet.

Der 26-jÃ¤hrige Deutsch-Kanadier, der sowohl die DEL2 als auch die DEL bestens kennt und zudem zwei LÃ¤nderspiele fÃ¼r die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat, wechselt vom EHC Freiburg aus dem Breisgau nach Westsachsen. In Crimmitschau wird er die RÃ¼ckennummer 89 tragen.

â€žWir mussten auf unser Verletzungspech reagieren und haben nach bestmÃ¶glichem Ersatz gesucht. Mit Sebastian haben wir einen Spieler mit sehr guter Ausbildung gefunden, welcher bei uns sein vorhandenes Potenzial abrufen soll und auch wirdâ€œ, erklÃ¤rt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Sebastian Streu, Sohn des Trainers Craig Streu, wurde 1999 in Neuwied geboren. Im Juniorenbereich lief er fÃ¼r Bremerhaven und Red Bull Salzburg auf, bevor er Ã¼ber die nordamerikanische WHL 2019 nach Deutschland zurÃ¼ckkehrte. FÃ¼r die EisbÃ¤ren Berlin und die Iserlohn Roosters bestritt der LinksschÃ¼tze 166 DEL-Partien, in denen er 17 Tore und zehn Assists verbuchte. Neben vier EinsÃ¤tzen in der Champions Hockey League sammelte er zahlreiche Spiele fÃ¼r deutsche Nachwuchsnationalmannschaften sowie zwei Auftritte im A-Team.

In der DEL2 stand Streu bislang fÃ¼r die Lausitzer FÃ¼chse (per FÃ¶rderlizenz), die Starbulls Rosenheim und den EHC Freiburg auf dem Eis. In 154 Zweitliga-Partien gelangen ihm dabei 18 Treffer und 38 Vorlagen.

â€žIch freue mich sehr auf die Zukunft in Crimmitschau. Ich meine, ein Mannschaftswechsel innerhalb der Saison ist nicht einfach, fÃ¼r mich ist es auch das erste Mal. FÃ¼r mich persÃ¶nlich musste aber etwas passieren. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich nun die MÃ¶glichkeit bekomme, fÃ¼r die Eispiraten zu spielen und dem Team zu helfen. Nach einem sehr guten und intensiven GesprÃ¤ch mit Jussi war es fÃ¼r mich auch keine schwierige Entscheidung, den Schritt hierher zu gehenâ€œ, sagt Neuzugang Sebastian Streu, der am gestrigen Montag bereits in Crimmitschau eintraf und am Wochenende sein DebÃ¼t im Eispiraten-Trikot feiern soll.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!