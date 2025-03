StÃ¼rmer-Routinier verlÃ¤ngert bei den Augsburger Panthern

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Cody Kunyk verlängert.

Der 34-jährige Center stürmt auch in der Saison 2025-26 für den PENNY DEL-Club.

In 34 Spielen erzielte Cody Kunyk zwölf Tore, zehn Treffer bereitete der spielstarke Mittelstürmer vor. Mit einem Plus/Minus-Wert von +9 führte Kunyk diese Statistik teamintern mit großem Vorsprung an. Speziell bis zu seiner Verletzung Mitte Dezember war der Kanadier der Motor der Pantheroffensive, sein wochenlanger Ausfall konnte nie kompensiert werden. Auch für die Kabine war Kunyk mit seiner Erfahrung und Präsenz von großer Bedeutung. So gab sein Comeback den Panthern im Hauptrunden-Endspurt nochmals einen wichtigen Schub. Mit beinahe 20 Minuten Eiszeit pro Partie übernahm der Linksschütze in allen Spielsituationen Verantwortung und ging als Assistenzkapitän voran.

„Cody Kunyk ist ein sehr kompletter Spieler, der zu den besten Panthern der letzten Saison zählte. Wie wertvoll er für uns ist, wurde während seines Ausfalls deutlich. Es ist kein Zufall, dass wir mit Cody im Line-up mehr gepunktet haben als ohne ihn. Er ist spielintelligent, hat eine große Ruhe am Puck und trifft auch unter Druck viele richtige Entscheidungen. Als Spielmacher setzt er seine Teamkollegen immer wieder gut in Szene, sucht aber auch immer wieder selbst den Abschluss und ist torgefährlich. Dazu agiert Cody auch in der Defensive mit großem Verantwortungsbewusstsein und arbeitet immer für seine Mannschaft. Wir sind froh, dass er sich für unser Angebot entschieden hat“, unterstreicht Panther-Sportdirektor Larry Mitchell die Bedeutung der Vertragsverlängerung mit dem Mittelstürmer.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV