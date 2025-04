StÃ¼rmer-Riese fÃ¼r den HC Pustertal

Bruneck. (PM HCP) Nach den Bestätigungen von Frycklund und Pasquale und dem neuen Backup Jakob Rabanser gibt es beim HC Pustertal das erste „neue Gesicht“.

Die sportliche Leitung rund um Sportdirektor Patrick Bona und Trainer Jason Jaspers arbeiten am Kader für die olympische Saison 2025/26.

Austin Rueschhoff aus St.Louis / Missouri ist neuer HCP-Stürmer. Der 27-jährige bringt nicht nur eine interessante Vita mit, sondern auch, besonders für einen Stürmer, imposante Maße. Mit 200 cm und gut 100 kg ist unschwer zu erraten, dass Reichweite und Wasserverdrängung bei Rueschhoff eine gute Rolle spielen. Der Amerikaner hat – ungedrafted – den Umweg über die NCAA (US College Meisterschaft) genommen, um Profispieler zu werden. In der AHL gehörte Austin Rueschhoff 4 Jahre lang zum Stammpersonal und erspielte sich in 218 Matches immerhin 85 Punkte. 2024 folgte der Wechsel nach Europa. Rueschhoff stürmte für Kärpät Oulun in Finnland, netzte 17 mal ein, und war für kurze Zeit auch Teamkamerad von Damian Clara.

Nun wird der US-Boy ein „Puschtra“.

Statement Rueschhoff: „Ich habe mich mit dem HCP für einen Verein entschieden, der eine einzigartige Geschichte hinter sich hat und sehr ambitioniert ist. Von ehemaligen Spielern habe ich gehört, wie leidenschaftlich die Fans sind, weshalb ich extrem motiviert bin, mich in jedem Spiel für diese Fanbase ins Zeug zu legen. Wir wollen eine Erfolgskultur aufbauen und so weit wie möglich kommen! Ich freue mich auf das Pustertal!“

Statement Bona: „Mit Austin Rueschhoff ist es uns gelungen, einen Spieler im besten Alter vom Projekt HCP zu überzeugen, der sich bei uns weiter entwicklen und den nächsten Schritt machen will. Trotz seiner Größe ist er eisläuferisch stark, hat bereits in Top Ligen seine Scoringfähigkeiten unter Beweis gestellt und kann sowohl als Flügel als auch als Center eingesetzt werden.“

