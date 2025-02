StÃ¼rmer-Oldie verlÃ¤ngert bei den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine werden auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste von Jon Matsumoto zurückgreifen können.

Der 38-Jährige, der derzeit mit 20 Toren und 30 Vorlagen auf dem vierten Rang der teaminternen Topscorerliste steht, geht somit in seine dritte Saison in der Seidenstadt. Der in Ottawa, Kanada, geborene Stürmer kommt bislang in insgesamt 86 Spielen für die Pinguine auf 77 Punkte.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Jon Matsumoto hat in dieser Saison bewiesen, dass er in der DEL2 noch immer eine Führungsrolle einnehmen kann. Er hilft der Mannschaft und dem Club dank seiner Erfahrung auf und neben dem Eis weiter. Wir sind demnach froh, dass er weiterhin für uns im Einsatz sein wird.“

Jon Matsumoto: „Ich freue mich, dass ich weiterhin das Trikot der Pinguine tragen darf und über das Vertrauen der sportlichen Leitung in meine Fähigkeiten. Ich fühle mich wohl in Krefeld und spüre, dass hier etwas Großes entsteht. Um das Ziel des Aufstiegs zu erreichen, werde ich weiterhin alles für die Stadt und den Club geben.“

Matsumoto wurde im NHL Entry Draft 2006 in der dritten Runde an insgesamt 79. Position von den Philadelphia Flyers ausgewählt. In der NHL lief der Deutsch-Kanadier insgesamt 14 Mal für die Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes und Florida Panthers auf. In der AHL absolvierte er über 500 Spiele für die Adirondack Phantoms, Charlotte Checkers, San Antonio Rampage, Worcester Sharks und Chicago Wolves. In der DEL stand Matsumoto in neun Spielzeiten insgesamt 490 Mal für die Schwenninger Wild Wings, Augsburger Panther, den EHC München, die Iserlohn Roosters und Kölner Haie auf dem Eis.

