StÃ¼rmer-Neuzugang des ERC Ingolstadt bringt jede Menge Erfahrung aus der KHL und NHL mit

Artikel anhören Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) nutzt die Länderspielpause, um sich zu verstärken. Stürmer Brandon...

Artikel anhören Artikel anhören

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) nutzt die Länderspielpause, um sich zu verstärken.

Stürmer Brandon Kozun unterschreibt bei den Oberbayern einen Vertrag bis Saisonende. Zuletzt war der 33-Jährige im Trainingscamp des NHL-Teams Colorado Avalanche aktiv.

Der Rechtsschütze, der sowohl über den US-amerikanischen als auch den kanadischen Pass verfügt, hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen und gewann mit der kanadischen Nationalmannschaft 2018 die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen.

Seine großen Qualitäten stellte er bereits während seiner Juniorenzeit unter Beweis. Mit den Calgary Hitmen gewann er 2010, ein Jahr nachdem er von den Los Angeles Kings in der sechsten Runde gedraftet wurde, die Meisterschaft in der WHL und war sowohl in der Hauptrunde als auch in den Playoffs der punktbeste Spieler der renommierten Nachwuchs-Liga.

Nach fünf Jahren in der AHL und 20 Spielen in der NHL für die Toronto Maple Leafs (zwei Tore, zwei Vorlagen), entschied Kozun sich für den Wechsel nach Europa und war sieben Spielzeiten in der KHL aktiv. Die vergangene Saison bestritt er in der multinationalen Liga als Kapitän von Dinamo Minsk und sammelte 24 Scorerpunkte (zehn Tore, 14 Vorlagen) in 41 Partien.

„Dass Brandon große Qualitäten mitbringt, zeigt nicht nur seine Vita, sondern auch der Fakt, dass er bis vor wenigen Wochen noch um einen Platz im NHL-Kader der Colorado Avalanche kämpfte“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Angreifer, der in 399 KHL-Spielen starke 290 Punkte verbuchen konnte. „Er hat in seinen Teams immer eine wichtige Rolle gespielt und bringt Führungsqualitäten mit.“

„Als sich die Möglichkeit bot, nach Ingolstadt zu wechseln, hatte ich nach den ersten Gesprächen schnell das Gefühl, dass dies das passende Team für mich ist“, erklärt der in Los Angeles geborene Kozun. „Am wichtigsten ist, sich gut in das Teamgefüge zu integrieren.

Ich will Teil von etwas sein und sowohl offensiv als auch defensiv alles tun, was nötig ist, um das Spiel so zu beeinflussen, wie es von mir verlangt wird. Darauf liegt mein Fokus: Dem Team zu helfen und es noch besser zu machen.“

Kozun wird am Montag in Ingolstadt erwartet und für die Blau-Weißen mit der Rückennummer 15 auflaufen.

6568 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten