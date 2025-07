StÃ¼rmer mit vielen QualitÃ¤ten: Jesse Koskenkorva bleibt beim EVL

Landshut. (PM EVL) Jesse Koskenkorva streift auch in der kommenden Saison das Trikot des EV Landshut über.

Der finnische Stürmer, der Ende des Monats seinen 26. Geburtstag feiert, war im Januar 2024 an den Gutenbergweg gekommen und verbuchte bis dato in 62 DEL2-Spielen für den EVL 33 Scorerpunkte, die sich fast gleichmäßig auf 16 Tore und 17 Assists verteilten.

„Wir hatten in den letzten Wochen gute Gespräche mit Jesse, dessen Vertrag sich mittels Option bis Sommer 2026 verlängert hat“, berichtet Max Brandl, der Sportliche Leiter des EVL. „Wir sind zuversichtlich, dass er nach seiner Schulterverletzung aus dem vergangenen Herbst, die auch nach dem Comeback noch etwas nachwirkte, nun wieder mit 100 Prozent Energie angreifen kann und wird.“

Der mannschaftsinterne Wert des Mannes mit der Rückennummer 51 sei hoch, betont Max Brandl und skizziert die umfangreichen Qualitäten des Finnen: „Jesse ist einer der besten Zwei-Wege-Stürmer der Liga, hat einen hohen Eishockey-IQ, mit dem er seine Mitspieler besser macht, und ist in der Kabine ein echter Anführer.“

Dazu kommen seine herausragenden Fähigkeiten am Bullypunkt: In der Hauptrunde 2024/25 gewann Koskenkorva 56,5 Prozent seiner Anspiele, das ist die mit großem Abstand beste Quote aller regelmäßigen Bullyspieler im Team und ein permanenter Trumpf gerade in entscheidenden Spielsituationen.

Unter dem neuen Trainer Uwe Krupp will Jesse Koskenkorva in der Saison 2025/26 nun noch eine Schippe drauflegen und sieht der kommenden DEL2-Spielzeit mit viel Ehrgeiz und Elan entgegen: „Ich bin schon positiv aufgeregt, wenn ich an das nächste Jahr beim EVL denke. Ich freue mich sehr darauf, alle Teamkollegen und den neuen Trainerstab zu treffen, und bin überzeugt, dass wir vor den lautesten Fans der Liga eine großartige Saison spielen werden!“

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 9. Juli 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Stanislav Dietz (N/Iserlohn Roosters), Dominik Groß, Andreas Schwarz, Finn Serikow (N/Blue Devils Weiden).

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Lukas Gaus, Tor Immo, Julian Kornelli, Jesse Koskenkorva, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Seonwoo Park (N/Selber Wölfe), Luis Scheibengraber, Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), David Stieler, Marcel Tabert (N/EVL U 20), Yannick Wenzel.

