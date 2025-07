Stürmer mit internationaler Klasse: Raivo Freidenfelds verstärkt die Mammuts!

Schongau. (PM Mammuts) Die EA Schongau freut sich, mit dem lettischen Angreifer Raivo Freidenfelds ihren zweiten Kontingentspieler für die Bayernliga-Saison 2025/26 präsentieren zu können.

Der 25-jährige Linksschütze bringt nicht nur Gardemaß (knapp 1,90 m), sondern auch reichlich internationale Erfahrung mit an die Lech.

In der vergangenen Saison stand Freidenfelds für den Höchstadter EC in der Oberliga-Süd auf dem Eis und gehörte dort zu den fünf punktbesten Spielern. Zuvor war der lettische Nationalspieler unter anderem in der höchsten polnischen Liga für JKH GKS Jastrzebie aktiv, ehe er zur Saisonmitte 2023/24 in die Internationale Hockey League (IHL) zum HC Celje wechselte. Dort sammelte er wertvolle Erfahrungen in der stark besetzten Alps Hockey League, die er bereits aus seiner Zeit beim EC Kitzbühel (Saison 2021/22) bestens kannte – dort wurde er sogar Topscorer seines Teams.

Seine Karriere begann Freidenfelds in seiner Heimat beim Traditionsclub Liepaja, einem lettischen Erstligisten, bei dem er viele Jahre durchlief und sich bis in die Nationalmannschaft Lettlands spielte.

„Mit Raivo gewinnen wir nicht nur sportliche Qualität, sondern auch internationale Erfahrung und Führungsstärke – ein echter Gewinn für unser Team und unseren Standort“, so die sportliche Leitung der EA Schongau. „Dieser Transfer ist für uns mehr als nur das Besetzen einer Kontingentstelle – es ist ein echter Coup!“

Die Mammuts heißen Raivo Freidenfelds herzlich willkommen in Schongau und freuen sich auf seine Einsätze im schwarz-gelben Trikot – auf dem Eis und darüber hinaus.

Vertragsverlängerung: Samuel Holzmann bleibt ein Mammut!

Die EA Schongau freut sich, die Vertragsverlängerung mit Verteidiger Samuel Holzmann bekanntzugeben. Der 20-jährige gebürtige Schongauer wird auch in der kommenden Bayernliga-Saison 2025/26 das Trikot der Mammuts tragen.

Holzmann wechselte zur Saison 2024/25 aus dem Nachwuchsbereich des EC Peiting zurück nach Schongau und wagte damit den Schritt vom DNL-Bereich direkt in den Senioren-Eishockey. Trotz der körperlichen und spielerischen Herausforderungen meisterte er diese Umstellung bemerkenswert gut. Mit einer Größe von 1,90 m und einer gehörigen Portion Spielverständnis zeigte der talentierte Verteidiger bereits sein Potenzial – auch wenn ihn Verletzungspech und berufliche Verpflichtungen bei der Polizei auf lediglich 18 Einsätze in der vergangenen Saison begrenzten.

Sein Engagement und seine Entwicklung blieben jedoch nicht unbemerkt. Bereits seit mehreren Wochen befindet sich Holzmann in der intensiven Saisonvorbereitung und brennt darauf, in der neuen Spielzeit voll anzugreifen.

„Wir setzen bewusst auf junge, regionale Spieler, die sich mit unserem Konzept identifizieren“, erklärt die sportliche Leitung der EA Schongau. „Samuel passt perfekt in dieses Profil – sowohl sportlich als auch menschlich. Umso mehr freuen wir uns, dass er weiterhin Teil unseres Teams ist.“