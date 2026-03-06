Stürmer Maximilian Eisenmenger von den Iserlohn Roosters im Videointerview: „Ich wurde mit offenen Armen empfangen“

Iserlohn. (MK) „Ich wurde mit offenen Armen empfangen“, berichtet Iserlohns Stürmer Maximilian Eisenmenger.

Der 27- jährige gebürtige Münsteraner ist seit dem 10. Dezember Teil der Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Bei den Sauerländern ist er ein ganz wichtiger Faktor für den sportlichen Aufschwung in den letzten drei Monaten.

Die Roosters sind nach Frankfurt (DEL2), Augsburg und Mannheim seine vierte Station in Deutschland. Ausgebildet wurde er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Magnus in den schwedischen Nachwuchsorganisationen von Södertälje und Durgarden Stockholm. In der schwedischen Topliga (SHL) war er in den letzten beiden Jahren für Timra und Malmö am Puck.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier weiß die Qualitäten von Maxi Eisenmenger schon länger zu schätzen. Er „entdeckte“ die Eisenmenger-Brüder einst in Schweden und arbeitete mit ihnen auch schon in Frankfurt zusammen.

In einem ausführlichen Videointerview sprach Eishockey-Magazin mit Maxi Eisenmenger und Sportdirektor Franz-David Fritzmeier über ihre gemeinsame Vergangenheit und natürlich über die aktuelle Zusammenarbeit bei den Roosters.





Fotostrecke Maximilian Eisenmenger

