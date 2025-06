StÃ¼rmer Marc Zajic wechselt nach Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Rund 420 km Luftlinie liegt der neue Arbeitsplatz von Marc Zajic von seinem bisherigen entfernt, denn der Stürmer wechselt vom Süd-Oberligisten SC Riessersee zu den KSW IceFighters Leipzig.

Der 29-jährige Deutsch-Tscheche wurde in Brno geboren und spielte in seiner Jugend in Nachwuchsteams seiner Heimatstadt, sowie in Prag, Mlada Boleslav und Znojmo. Nachdem er anschließend Auslandserfahrung in den USA und Kanada sammelte, wurde Deutschland zu seiner sportlichen Heimat. Nach vier Spielzeiten in der Oberliga Nord (Essen, Diez-Limburg) wechselte der Linksschütze 2023 nach Passau und anschließend nach Riessersee. Dort war er in der vergangenen Spielzeit mit 54 Punkten in 52 Spielen einer der erfolgreichsten Scorer seines Teams.

„Wir haben Marc über einen längeren Zeitraum beobachtet und mit ihm einen sehr ehrgeizigen Spieler verpflichtet, der sowohl im Training als auch im Spiel immer sein Bestes gibt. Er hat sehr gute Führungsqualitäten, ist ein hervorragender Schlittschuhläufer und weiß, wo das Tor steht. Wir sind froh, dass sich Marc für uns entschieden hat und sind überzeugt, dass er eine wirkungsvolle Verstärkung für das Team ist“, sagt André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig, über den neuen Stürmer.

