StÃ¼rmer Luca Auer will nÃ¤chste Saison voll angreifen

Salzburg. (PM Red Bulls) Luca Auer und der EC Red Bull Salzburg freuen sich auf die weitere, fortlaufende Zusammenarbeit.

Der 18-jährige Stürmer ist im Salzburger Eishockeyclub großgeworden und will nach der letzten – seiner ersten – Profi-Saison in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt machen.

Der in Graz geborene, aber in Oberndorf bei Salzburg aufgewachsene Stürmer hat im Salzburger Nachwuchs mit dem Eishockey spielen begonnen, spielt seit 2018 an der Red Bull Eishockey Akademie und hat in der Saison 2021/22 im Profiteam der Red Bulls debütiert. Noch in derselben Saison gelang ihm auch der Premierentreffer in der win2day ICE Hockey League.

In der letzten Saison kam der 18-Jährige in der ICE auf 29 Spiele, dabei gelangen ihm neuerlich ein Tor sowie 2 Assists. Parallel dazu absolvierte er mit den Red Bull Hockey Juniors 15 Spiele in der Alps Hockey League (6 Tore, 5 Assists) und bestritt mit Österreichs U20-Nationaltream die World Junior Championship in Kanada. In der kommenden Saison will sich Auer, der im Moment die Prüfungen zur österreichischen Matura ablegt, im Profiteam der Red Bulls endgültig festsetzen und damit den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Stürmer vom österreichischen U18-Meister

Die Red Bull Hockey Juniors verzeichnen indes mit Paul Noll einen ersten Neuzugang. Der 18-jährige Stürmer wechselt vom EC-KAC in die Red Bull Eishockey Akademie und verstärkt die Red Bull Hockey Juniors. Der gebürtige Klagenfurter hat zuletzt mit dem KAC in der österreichischen U18-Meisterschaft den Meistertitel gewonnen und war mit 29 Toren der beste Liga-Torschütze im Grunddurchgang.