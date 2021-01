StÃ¼rmer Josh Nicholls verstÃ¤rkt Falkenkader

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken sind, wie bereits vermutet, auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben den Kanadier Joshua Nicholls verpflichtet. Bei den...

Bei den Unterländern unterschrieb der Rechtsschütze einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/2021 und wird mit der Rückennummer #10 auf Torejagd gehen.

Der 28-jährige Nicholls wurde im Jahr 2010 beim NHL-Draft an Nummer 182 von den Toronto Maple Leafs gezogen und kann mittlerweile 22 AHL-Spiele (1 Tor/3 Vorlagen) und 222 Einsätze (79 Tore/98 Vorlagen) in der ECHL vorweisen. 2017 konnte der 188 cm große Angreifer bereits erste Erfahrungen in Europa sammeln, als er für die Straubing Tigers insgesamt sieben Partien (4 Scorerpunkte) in der DEL absolvierte. Im Anschluss daran folgten Stationen in Norwegen, Tschechien und zuletzt in China, wo er beim KHL-Club Kunlun Red Star aktiv war.

Joshua Nicholls: „Ich habe mich dazu entschieden nach Heilbronn zu kommen, weil ich nur Gutes über die Heilbronner Falken und die Organisation gehört habe. Nachdem ich mich in den letzten Tagen mehrmals mit Stefan Rapp und Michel Zeiter ausgetauscht habe, fiel mir die Entscheidung sehr leicht. Das Team steht momentan sicherlich nicht da, wo es gerne stehen würde und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team weiter nach vorne kommen und die Playoffs erreichen.“

Falken-Trainer Michel Zeiter: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Josh Nicholls Verstärkung bekommen. Josh überzeugte mit seinem Charakter und seiner Spielweise. In der Vergangenheit konnte er seine Scorerqualitäten mehrmals unter Beweis stellen und war in Europa erfolgreich. Ich bin überzeugt, dass er für uns ein Impact Player ist und sein muss. Ich kann ihn im Powerplay als Rechtschütze optimal einsetzen.“

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Wir sind der Meinung, mit Josh Nicholls einen weiteren Schritt in Richtung Stabilität und Tiefe des Kaders abbilden zu können, sodass bei ungeplanten Ausfällen sowie notwendigen Erholungszeiten die Qualität im Sturm aufrecht erhalten wird. Durch seine körperliche Präsenz gepaart mit seinen gesamtheitlich spielerischen Fähigkeiten bringt er Dynamik und sicherlich auch neue Ideen in unser Spiel.“

Aufgrund von den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Einreise aus Kanada (Quarantäne), kann momentan noch nicht genau abgeschätzt werden, wann Nicholls für die Heilbronner Falken spielberechtigt sein wird.