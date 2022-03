StÃ¼rmer Jake Weidner bleibt in Kassel

Kassel. (PM Huskies) Zweite Vertragsverlängerung bei den Kassel Huskies: Auch Stürmer Jake Weidner wird in der kommenden Saison für die Nordhessen aufs Eis gehen....

Nach vier Jahren an der Cornell University und vier Jahren DEL bei den Iserlohn Roosters kam der deutsch-kanadische Mittelstürmer im vergangenen Sommer zu den Schlittenhunden. In seiner ersten DEL2-Saison zeigte Weidner mit 24 Hauptrunden-Punkten nicht nur seine offensiven Fähigkeiten, sondern war als klassischer Zwei-Wege-Stürmer auch in der Defensive ein verlässlicher Part.

In den aktuellen Playoffs ist der 29-Jährige aktuell der Huskies-Topscorer mit starken fünf Toren und zwei Vorlagen in vier Spielen. Dabei war der Linksschütze in jeder Partie des Playoff-Viertelfinals erfolgreich.

Zudem freuen sich die Huskies, dass Weidners Spielersponsor Autohaus Ostmann ebenfalls in der kommenden Saison treuer Partner der Schlittenhunde bleibt und sein Engagement weiter ausbaut.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Jake hat ein gutes erstes Jahr bei uns gespielt und war auf beiden Seiten der Eisfläche sehr präsent. Dazu passt er mit seiner ruhigen und zielstrebigen Persönlichkeit sehr gut in unser Team. Außerdem sind wir sehr dankbar, mit dem Autohaus Ostmann weiterhin einen wichtigen Partner an unserer Seite zu wissen, der ein absolutes Aushängeschild in unserer Region ist.“

Jake Weidner: „Ich bin sehr glücklich, nächste Saison weiterhin für die Kassel Huskies spielen zu können. Meine Freundin und ich haben uns in Kassel seit dem ersten Tag sehr wohl und willkommen gefühlt. Die Stadt, die Fans und das Team sind wie die Sponsoren erstklassig und haben uns die Entscheidung leicht gemacht, eine weitere Saison meiner Karriere hier zu verbringen. Ich freue mich, die Gewinner-Tradition dieses Vereins aufrecht zu erhalten und die Meisterschaft zukünftig nach Kassel zu holen.“

Spielersponsor Konstantin Schumann – Autohaus Ostmann: „Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit den Huskies auch in der kommenden Saison fortzusetzen. Als regionaler Partner möchten wir das Eishockey in Kassel und die Eishockey-Jugend weiter unterstützen und fördern.