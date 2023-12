StÃ¼rmer gefunden: Zane Franklin verstÃ¤rkt Offensive der Capitals

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verpflichten den kanadischen Angreifer Zane Franklin. Der 24-Jährige absolvierte in dieser Saison 23 Spiele für...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verpflichten den kanadischen Angreifer Zane Franklin.

Der 24-Jährige absolvierte in dieser Saison 23 Spiele für das ECHL-Topteam Idaho Steelheads, in denen der Kanadier beinahe einen Punkt pro Partie verzeichnen konnte.

Als Blazers-Kapitän viertbester WHL-Scorer

Der im kanadischen Alberta geborene Zane Franklin spielte auf höchstem Junior-Niveau für die Western-Hockey-League-Teams Lethbridge Hurricanes und Kamloops Blazers. Franklin schloss sich den Hurricanes in der Saison 2014/15 an und absolvierte insgesamt 167 Spiele für das Team aus seiner Heimatprovinz. Vor der Saison 2018/19 wurde Franklin zu den Kamloops Blazers getradet, wo der Angreifer eine tragende Rolle einnehmen sollte. In insgesamt 137 Spielen für die Mannschaft aus British Columbia markierte Franklin 162 Punkte (58 Tore + 104 Assists). In der Saison 2019/20, die der Kanadier als Kapitän seines Teams bestritt, wurde der Angreifer als viertbester Scorer des Liga-Grunddurchgangs ins zweite All-Star-Team der Western Conference gewählt. Franklin absolvierte im Laufe seiner WHL-Karriere insgesamt 304 Spiele, wobei ihm 224 Punkte (82 Tore + 142 Assists) gelangen. Mit der Saison 2020/21 versuchte sich der Kanadier erstmals in der ECHL. Für die Allen Americans verzeichnete Franklin in 67 Spielen 33 Punkte (9 Tore + 24 Assists).

Brabham-Cup-Sieger mit dem ECHL-Primus

In der darauffolgenden Spielzeit zog es den Rechtsschützen an die University of Saskatchewan. Für die Huskies bestritt Franklin 23 Spiele und markierte 29 Punkte (6 Tore + 23 Assists). Dafür wurde der Kanadier ins All-Rookie Team der Canada West Conference gewählt. In der Saison 2022/23 ging es für den Angreifer zurück in die ECHL, diesmal zu den Reading Royals. Nach fünf Punkten (1 Tor + 4 Assists) aus vier Spielen schnappten sich die Idaho Steelheads den Angreifer via Trade. In den restlichen 55 Grunddurchgangsspielen markierte Franklin 33 weitere Scorerpunkte (16 Tore + 17 Assists) und sicherte sich mit den Steelheads den Brabham Cup für das beste Team der Regular Season. Die Idaho Steelheads zogen in der Vorsaison bis in die Kelly Cup Finals ein, wo sich Franklin und Co. letztendlich den Florida Everblades geschlagen geben mussten. Franklin verlängerte im Sommer seinen Vertrag mit den Steelheads und war mit der neuen Saison Teamkollege des nunmehrigen Caps-Verteidigers Seamus Donohue. In der laufenden Saison absolvierte der 24-Jährige 23 Spiele für die Idaho Steelheads, in denen der Kanadier 22 Punkte (7 Tore + 15 Assists) für sich verbuchte. Mitte Dezember wurde Franklin als Teil eines im Oktober vereinbarten Trades zu den Cincinnati Cyclones geschickt. Der Kanadier absolvierte für das ECHL-Partnerteam der New York Rangers aber keinen einzigen Einsatz. Franklin absolvierte insgesamt 165 ECHL-Spiele, in denen der Angreifer 97 Punkte (35 Tore + 62 Assists) verzeichnete. Franklin wird bei den Caps die Rückennummer 61 tragen.

Franklin: „Kann Team mit Vielseitigkeit helfen“

„Ich habe mir im Dezember Gedanken darüber gemacht, wo ich die zweite Saisonhälfte verbringen möchte. Glücklicherweise haben sich die spusu Vienna Capitals bei mir gemeldet, da hat es nicht lange gedauert, bis ich zugesagt habe. Ich denke, dass ich sehr gut nach Wien passen werde. Seamus Donohue und ich sind gute Freunde. Ich habe ihm in den letzten Tagen viele Fragen über die Organisation gestellt und war schnell überzeugt. Es ist schön, dass ich in einem neuen Team schon jemanden habe, mit dem ich gut befreundet bin. Ich spiele das Spiel mit viel Leidenschaft und versuche zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Dort, wo mich der Coach haben möchte, werde ich sein, auch in den Special Teams. Ich denke, dass ich dem Team mit meiner Vielseitigkeit helfen kann“, sagt Caps-Angreifer Zane Franklin.

Steckbrief und Karrierestatistiken Zane Franklin

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 05.01.1999

Alter: 24 Jahre

Größe: 180 cm

Gewicht: 91 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Kanada