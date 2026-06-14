Stürmer Fabian Broll bleibt ein Wild Lion

Amberg. (PM ERSC) Er wechselte in der vergangenen Bayernliga-Saison zu der Phase nach Amberg, als die Verletzungsmisere bei den Wild Lions einen Höhepunkt erreichte.

In seinem Premierenspiel gegen Dingolfing konnte Fabian Broll auch gleich einen Treffer erzielen, selbst wenn die Partie danach verlorenging. Nun haben sich der ERSC und der junge Angreifer auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Broll kam von seinem Heimatverein aus Regensburg, wo er in 115 DNL-Partien 66 Scorerpunkte erzielt hatte, in seinem letzten Jahr bei den Domstädtern waren es 34 Punkte in 42 Spielen. Beim ERSC wusste der 21-jährige Rechtsschütze von Beginn an mit seiner körperbetonten Spielweise und großem Einsatz zu gefallen. Mit 188 cm bei 88 kg hat er auch die nötige Statur dazu.

Bei den Verantwortlichen der Wild Lions hinterließ Broll einen entsprechenden Eindruck: „‘Fabi‘ konnte in einer schwierigen Phase bei uns trotz seines jungen Alters bereits sehr gute Offensivakzente setzen und ist auf dem richtigen Weg als Teamplayer. Wir freuen uns, dass er in Amberg einen weiteren Schritt nach vorne machen möchte. Er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu“, meint Chris Spanger, Ambergs Sportliche Leiter. Der Spieler zeigt sich bereits voller Tatendrang: „Ich habe mich für den ERSC Amberg entschieden, weil ich überzeugt bin, mich hier noch weiterentwickeln zu können. Ich habe mich schon in der vergangenen Saison insgesamt sehr wohl hier gefühlt und bleibe sehr gerne bei den Wild Lions“, erklärt Fabian Broll. Der Stürmer wird das Trikot mit der Rückennummer 21 tragen.

143 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro