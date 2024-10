StÃ¼rmer erhÃ¤lt Try-Out-Vertrag bei den Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau vermelden kurz vor dem Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse weitere Kadernews. Nach der langwierigen Verletzung von Tim Lutz,...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau vermelden kurz vor dem Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse weitere Kadernews.

Nach der langwierigen Verletzung von Tim Lutz, der rund zehn Wochen pausieren muss, statten die Westsachsen Lois Spitzner mit einem dreimonatigen Try-Out-Vertrag aus. Der Stürmer, der bis zur vergangenen Saison für die Kassel Huskies spielte und nun vertragslos war, stand seit Beginn der Vorbereitung im Teamtraining mit den Eispiraten.

Lois Spitzner wurde am 13. Juni 1997 in Chemnitz, also nicht unweit von Crimmitschau geboren. Über den Chemnitzer, Crimmitschauer und Weißwasseraner Nachwuchs landete der Offensivmann im Juniorenbereich der Eisbären Berlin. Nach Zwischenstationen in Krefeld, Duisburg und Herne schnürte sich der Linksschütze, der sowohl als Center als auch als Außenstürmer spielen kann, seit 2019 die Schlittschuhe für die Kassel Huskies. In seiner Vita stehen somit bereits 253 DEL2-Partien, in denen er 62 Tore und 65 Vorlagen verbuchen konnte.

Bereits am heutigen Abend wird Lois Spitzner sein Eispiraten-Debüt gegen die Lausitzer Füchse im Sahnpark feiern. Zukünftig soll der talentierte Angreifer, der den Crimmitschauern auf Anhieb helfen kann, mit der Rückennummer 97 auflaufen.