StÃ¼rmer Daniel WeiÃŸ hat einen neuen Klub gefunden

Kassel. (PM Huskies) Die Nordhessen sichern sich die Dienste des 33-jährigen Stürmer, der zuletzt für Liga-Konkurrent Bad Nauheim auf Torejagd ging. Weiß hat seine...

Kassel. (PM Huskies) Die Nordhessen sichern sich die Dienste des 33-jährigen Stürmer, der zuletzt für Liga-Konkurrent Bad Nauheim auf Torejagd ging.

Weiß hat seine Ausbildung beim Schwenninger ERC und den Eisbären Juniors Berlin absolviert. Für die Eisbären gab er auch sein Profidebüt, verblieb dort sieben DEL-Spielzeiten und gewann mit den Hauptstädtern vier Meisterschaften und die European Trophy. Er sammelte Erfahrung in 737 DEL-Spielen für Berlin, Nürnberg, Augsburg, Düsseldorf, Iserlohn, Schwenningen und Bietigheim. Weiß, der Deutschland bei einer U20-WM vertrat, trug zudem zweimal das Trikot der A-Nationalmannschaft.

Nachdem er bereits in der Saison 2020/2021 in 26 Spielen für die Eispiraten Crimmitschau auflief, wechselte er nach einem knapp zweijährigen Engagement bei den Bietigheim Steelers am Ende der vergangenen Hauptrunde erneut in die DEL2. Für den EC Bad Nauheim spielte der Stürmer, der sowohl als Flügelspieler als auch als Center eingesetzt werden kann, herausragende Playoffs.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Daniel ist ein physisch starker Zwei-Wege-Stürmer, der unserem Kader mit seiner langjährigen DEL-Erfahrung noch mehr Tiefe verleihen wird. Er hat vergangenes Jahr mit Bad Nauheim gezeigt, wie wertvoll er für sein Team in den Playoffs sein kann und wir sind davon überzeugt, dass er unserem Team damit weiterhelfen wird.“

Daniel Weiß: „Ich freue mich, mit euch in den Endspurt Richtung Playoffs zu gehen und weiterhin die Tabellenspitze zu verteidigen! Ich möchte dem Team dabei helfen, in den Playoffs durchzustarten, sodass wir am Ende die Meisterschaft gewinnen können!“

Die Karriere von Daniel Weiß in Zahlen