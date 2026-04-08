Stürmer Daniel Visner bleibt ein IceFighter

Leipzig. (PM IceFighters) Daniel Visner bleibt den KSW IceFighters Leipzig erhalten.

Sein Vertrag beim Oberligisten wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Der gebürtige Berliner war im Sommer 2024 von den Lausitzer Füchsen in die Messestadt gewechselt und hat in den vergangenen beiden Saisons 80 Spiele für die KSW IceFighters absolviert.

André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters: „Daniel ist ein wichtiges Element bei unserer Kaderplanung für die kommende Spielzeit und wir sind uns sicher, dass er dort anknüpfen wird, wo er vor seinen bedauerlichen Verletzungen in dieser Saison aufgehört hat. Wir sind froh, einen so talentierten Spieler weiter in unseren Reihen zu wissen. Er hat das Zeug dazu hat, ein absoluter Leistungsträger zu sein.“

Der 24-jährige Linksschütze hatte den KSW IceFighters in der abgelaufenen Saison nur in rund zwei Dritteln der Spiele zur Verfügung gestanden und zuletzt in den Playoffs verletzungsbedingt passen müssen.

„Gerade dort haben wir Daniel schmerzlich vermisst, denn er war in den Playoff-Spielen der Vorsaison unser erfolgreichster Torschütze gewesen. Wir wünschen ihm weiterhin gute Genesung und freuen uns auf ihn in der kommenden Spielzeit“, so André Schilbach.

Daniel Visner zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, auch in den kommenden zwei Saisons das IceFighters-Trikot tragen zu können und auf die Fans, die ich mit guten Leistungen auf dem Eis begeistern will.“