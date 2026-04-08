Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord IceFighters Leipzig Stürmer Daniel Visner bleibt ein IceFighter
IceFighters LeipzigTransfer-News

Stürmer Daniel Visner bleibt ein IceFighter

8. April 20261 Mins read41
Share
Daniel Visner - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Leipzig. (PM IceFighters) Daniel Visner bleibt den KSW IceFighters Leipzig erhalten.

Sein Vertrag beim Oberligisten wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Der gebürtige Berliner war im Sommer 2024 von den Lausitzer Füchsen in die Messestadt gewechselt und hat in den vergangenen beiden Saisons 80 Spiele für die KSW IceFighters absolviert.

André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters: „Daniel ist ein wichtiges Element bei unserer Kaderplanung für die kommende Spielzeit und wir sind uns sicher, dass er dort anknüpfen wird, wo er vor seinen bedauerlichen Verletzungen in dieser Saison aufgehört hat. Wir sind froh, einen so talentierten Spieler weiter in unseren Reihen zu wissen. Er hat das Zeug dazu hat, ein absoluter Leistungsträger zu sein.“

Der 24-jährige Linksschütze hatte den KSW IceFighters in der abgelaufenen Saison nur in rund zwei Dritteln der Spiele zur Verfügung gestanden und zuletzt in den Playoffs verletzungsbedingt passen müssen.

„Gerade dort haben wir Daniel schmerzlich vermisst, denn er war in den Playoff-Spielen der Vorsaison unser erfolgreichster Torschütze gewesen. Wir wünschen ihm weiterhin gute Genesung und freuen uns auf ihn in der kommenden Spielzeit“, so André Schilbach.

Daniel Visner zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, auch in den kommenden zwei Saisons das IceFighters-Trikot tragen zu können und auf die Fans, die ich mit guten Leistungen auf dem Eis begeistern will.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
92
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Grizzlys binden Janik Möser für ein weiteres Jahr

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Grizzlys WolfsburgTransfer-News

Grizzlys binden Janik Möser für ein weiteres Jahr

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Seit 2020 läuft er bereits in Schwarz und Orange...

By8. April 2026
Starbulls RosenheimTransfer-News

Neuzugang für die Offensive: Rubeš wechselt nach Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison...

By8. April 2026
EC BregenzerwaldTransfer-News

Erster Abgang beim ECB im Transfersommer

Dornbirn. (PM ECB) Nach drei Spielzeiten heißt es Abschied nehmen: Marcel Wohlmuth...

By8. April 2026
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Louis Brune verlängert bei den Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Jetzt ist es fix: Stürmer Louis Brune hat seinen...

By7. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten