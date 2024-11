StÃ¼hlerÃ¼cken hinter der Scorpions-Bande

Mellendorf. (PM Scorpions) Tom Barrasso, in der NHL eine Legende und Mitglied der Hockey Hall of Fame, begann seine Trainerkarriere bei den Carolina Hurricanes....

Nach 5 Jahren in der NHL folgten Stationen in der KHL, England, Italien und in der ICEHL.

Nach diversen Meisterschaften führt der Weg des zweimaligen Stanley-Cup Siegers nun zu den Hannover Scorpions.

Thomas Patrick Barrasso, 59 Jahre alt, freut sich auf die Aufgabe mit den Scorpions eine erfolgreiche Saison zu absolvieren.

„Es ist uns eine Ehre, so einen herausragenden Sportler und Menschen bei uns begrüßen zu dürfen“, so Präsident Jochen Haselbacher nach der Unterzeichnung des Vertrages.

Den Wechsel hinter der Bande gaben die Scorpions mit dieser Pressemitteilung heute bekannt. Sportlich stehen die Niedersachsen an der Tabellenspitzte in der Oberliga Nord, punktgleich mit den Tilburg Trappers.

Welche Funktion der bisherige Headcoach Tobias Stolikowski zukünftig ausüben wird und was die konkreten Gründe für den Wechsel sind, wurde nicht mitgeteilt.

