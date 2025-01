Studierendenspiel gegen die Schlittenhunde in Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Ein weiteres spannendes Wochenende liegt vor dem EHC Freiburg in der DEL2

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Nur wenige Tage nach der bitteren Niederlage beim EC Bad Nauheim bekommen es die Wölfe am kommenden Wochenende mit den Top-Teams aus Kassel und Ravensburg zutun.

Studierendenspiel gegen die Schlittenhunde

Am Freitagabend um 19:30 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen des EHC Freiburg und der Kassel Huskies in der Echte Helden Arena. Die Hessen werden dabei von einem Sonderzug begleitet und haben sich dementsprechend viel vorgenommen im Breisgau. Die Wölfe veranstalten ihrerseits ein „Studierendenspiel“ in Kooperation mit dem Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald. Es gibt es an diesem Spieltag eine 2-für-1-Ticketaktion für alle Studierende. Für Stimmung auf den Rängen sollte damit bereits vor dem Spielbeginn reichlich gesorgt sein. Sportlich blickt das Team von Cheftrainer Mikhail Nemirovsky auf eine schwierige Aufgabe. Als einer der Aufstiegsfavoriten untermauern die Huskies ihre Ansprüche deutlich. Mit der Verpflichtung von Silbermedaillengewinner David Wolff haben die Verantwortlichen zudem für ein weiteres Ausrufezeichen gesorgt. Im direkten Vergleich hatten die Breisgauer im bisherigen Saisonverlauf jedoch bereits zweimal die Nase vorne.

Sonntagsspiel in Ravensburg

Das nächste Auswärtsspiel wartet für das Wolfsrudel bereits am kommenden Sonntag um 17:00 Uhr in Ravensburg. Die Towerstars, welche jüngst mit Cheftrainer Bo Subr verlängerten, pirschen sich langsam, aber sicher an das Spitzenquartett an. Mit 62 Punkten aus 37 Spielen stehen die Schwaben derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. Besonders in eigener Überzahl sind die Ravensburger mit einer Erfolgsquote von 25,4 % eine absolute Macht. Dem entgegen steht bei den Wölfen ein herausragendes Unterzahlspiel mit 90,5 %. Im Duell der besten Überzahlformation gegen die beste Unterzahlformation können die Special-Teams zu einem der entscheidenden Faktoren im Kampf um die Punkte werden.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Für das „Studierendenspiel“ am kommenden Freitag empfehlen wir allen Zuschauern dringend den Vorverkauf zu nutzen. Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse (nach Verfügbarkeit) und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

