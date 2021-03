Strukturiert, systemtreu und effektiv: Starke EisbÃ¤ren lassen den Roosters keine Chance

Berlin. (MK) Zum zweiten Mal war in dieser Spielzeit Berlin keine Reise für die Iserlohn Roosters wert. Nach der 4:2 Niederlage Ende Januar unterlagen...

Berlin legte los wie die Feuerwehr. Pföderl bediente Noebels im Slot, der sich nicht lange bitten ließ und nach gerade einmal 105 Sekunden zum 1:0 trocken einnetzte. Die Eisbären setzten die Gäste weiter unter Druck und schienen da weiterzumachen, wo sie beim 5:1 Sieg in Bremerhaven aufgehört hatten. Allerdings schlugen die Roosters exakt drei Minuten nach dem Berliner Führungstreffer zurück. Riefers scheiterte mit seinem Konter zunächst an Niederberger im Kasten der Eisbären, aber im Nachsetzen brachte er die Scheibe zum 1:1 über die Linie. Die Hauptstädter blieben zunächst das aktivere Team. Noebels Pfostentreffer (5.), Foucault in Überzahl (9.) und White (12.) verfehlten aber den zweiten Treffer. Auf der Gegenseite verzog Iserlohns Bailey (13.) einen Konter neben das Tor. Boychuks harter Bandencheck gegen Whitney wurde mit der ersten Strafe gegen die Eisbären geahndet. Im Powerplay kassierte Tuomie die nächste Berliner Strafe, wodurch sich für 56 Sekunden sogar ein doppeltes Überzahlspiel für die Gäste ergab. Letztendlich aber sprang nicht viel mehr als Greniers Schusschance gegen gut gestaffelt verteidigende Eisbären heraus. Lowry (16.) aus der zentralen Position für die Roosters und Eisbär Foucault (19.) hatten die letzten erwähnenswerten Chancen im Anfangsdrittel.

Im Mittedrittel blieb Baileys frühe Strafe (21.) ohne Folgen für die Gäste aus dem Sauerland. Auf der anderen Seite taten sich die Roosters während der Strafe gegen Ramage (25.) schwer in ihre Powerplayformation zu finden. Wieder vollzählig profitierten die Hausherren von einem Wechselfehler der Roosters. Boychuk (27.) zog davon und verwandelte seinen Konter stark zum 2:1 für Berlin. Das Team von Headcoach Serge Aubin störte die Gäste früh im Spielaufbau und blieb das dominantere Team. Boychuk (31.) und Tuomie (35.) vergaben weitere Großchancen für die in diesem Drittel stark aufspielenden Berliner.

Die Hausherren blieben dem dritten Treffer auch nach der zweiten Pause näher als Iserlohn dem Ausgleich. McKiernan brachte mit einem Schuss vom äußeren Bullykreis ins rechte Eck dann in der 43. Minute auch die Berliner Überlegenheit auf die Anzeigetafel. Die Roosters bemühten sich nach dem Gegentreffer wieder mehr Akzente in der Offensive zu setzen. All ihre Bemühungen waren aber mit sehr viel Aufwand gegen die sehr strukturiert und systemtreu spielenden Eisbären verbunden. Für die Vorentscheidung im Spiel sorgte Deprés, der in der 48. Minute fast mühelos aus der zentralen Position auf 4:1 stellte. Boychuk (52., Lattentreffer) und White (56.) verfehlten den fünften Berliner Treffer. Iserlohns Interims-Headcoach Brad Tapper „opferte“ Keeper Jenike erstmals rund viereinhalb Minuten vor dem Ende für einen sechsten Feldspieler und signalisierte seinem Team damit klar, dass er dieses Match nicht frühzeitig abschenken wollte. Bailey (57.) traf nur den Pfosten und als Pföderl eine Strafe für die Eisbären kassierte schien zumindest noch einmal ein Hach von Spannung in der Luft zu liegen. Sechs Sekunden saß Pföderl auf der Sünderbank, als Whitney zum 4:2 Anschlusstreffer einnetzte. Boychuks „Empty-Net“ beseitigte aber 146 Sekunden vor dem Ende alle Zweifel am letztlich hochverdienten Berliner Sieg.

Für beide Teams geht es am kommenden Mittwoch in der Nord-Division weiter. Berlin reist nach Köln und die Roosters empfangen Krefeld.

Stimmen zum Spiel

Torsten Ankert bei MagentaSport: „Im Große und Ganzen hat Berlin besser gespielt als wir. Am Anfang haben wir ein paar gute Strafzeiten der Berliner gekillt. Das lief eigentlich gut. Berlin hatte trotzdem ein bisschen mehr vom Spiel. Sie sind relativ früh in Führung gegangen. Danach kommen wir zurück und dann sind wir im zweiten Drittel durch den Wechselfehler mit 3:1 in Rückstand gegangen. Berlin ist eine Topmannschaft, die das dann auch gut runterspielt. Aber da muss im Großen und Ganzen mehr von uns kommen“.

