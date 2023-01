Strukturanpassungen im Athletikbereich der Tigers – Kontinuität im Nachwuchs

Langnau. (PM SCL) Im Bereich Athletik wird es bei den Tigers auf die Saison 2023/24 hin zu einer Umstrukturierung kommen: Nik Hess und Claude...

Langnau. (PM SCL) Im Bereich Athletik wird es bei den Tigers auf die Saison 2023/24 hin zu einer Umstrukturierung kommen: Nik Hess und Claude Müller werden die Organisation Ende Saison auf eigenen Wunsch verlassen und Thaddäus Schnider übernimmt den Bereich ab Mai neu als „Head of Athletik“.

Unterstützt wird Schnider von Micha Ruesch und Samuel Mutzner, die bereits für die Tigers tätig sind. Bei den SCL Young Tigers hält man an der Strategie fest und arbeitet mit den bestehenden Coaches und Stufenverantwortlichen weiter.

Der langjährige Athletikverantwortliche Nik Hess – er war bereits von 2007 bis 2010, 2013 bis 2019 und zuletzt seit 2020 bei den Tigers – wird ab Mai 2023 auf eigenen Wunsch eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Der 47-Jährige hat mit seinem Engagement und Wissen als Verantwortlicher Athletik zusammen mit dem gesamten Athletikteam den Bereich bei den SCL Tigers in den letzten Jahren auf ein neues Niveau gehoben. Die Organisation ebenfalls auf eigenen Wunsch per Ende Saison verlassen wird der 30-jährige Claude Müller. Er war seit Mai 2020 als Athletiktrainer bei den SCL Tigers und SCL Young Tigers beschäftigt. Die Tigers bedanken sich bei beiden herzlich für den unermüdlichen Einsatz und wünschen ihnen für die berufliche und private Zukunft viel Erfolg.

Angepasste Strukturen: Thaddäus Schnider neuer „Head of Athletik“

Die Tigers nehmen die bevorstehenden Veränderungen im Athletikbereich zum Anlass einer Strukturanpassung: Ab der kommenden Saison wird Thaddäus Schnider neu als „Head of Athletik“ der SCL Tigers und der SCL Young Tigers verantwortlich sein für die Sicherstellung der langfristigen athletischen Entwicklung der Spielerinnen und Spieler. Der 31-Jährige betreut zudem das Team der National League und ist Teil des Projektteams „Stadion-Erweiterungsbau“, in dem er verantwortlich für die Konzeption und Inbetriebnahme des rund 1200m2 grossen Athletikbereichs ist. Schnider spielte selber Eishockey, bis Stufe Elite A bei den SCL Young Tigers und kurz in der 1. Liga für Thun sowie Basel in der NLB, bevor er sich für eine Laufbahn im Coaching- und Athletikbereich entschloss. Nach seinem „Master of Science in Sports“ in Magglingen war er zuletzt als Athletik-Coach bei der OYM AG in Cham tätig – vorwiegend für den EVZ (National League, U20 und U17) – und war zudem bei der Swiss Ice Hockey Federation für die Athletik der U18-Nationalmannschaft verantwortlich.

Unterstützt wird Schnider von Micha Ruesch und Samuel Mutzner. Beides sind Fachkräfte und bereits bekannte Gesichter bei den Tigers. Micha Ruesch, er ist bereits seit 2017 bei den Tigers engagiert, ist zukünftig verantwortlich für die athletische Betreuung der Stufen U20-Elit und U17-Elit. Samuel Mutzner, er absolviert bei den Tigers derzeit das Praktikum als Athletiktrainer, wird ab Mai die operative Verantwortung der Erfassungsstufe U9 bis zur U15 übernehmen.

Kontinuität bei den Young Tigers: Mit allen Stufenverantwortlichen wird weitergearbeitet

Am eingeschlagenen Weg im Nachwuchs wird weiter festgehalten: Die Arbeit mit allen Stufenverantwortlichen von der Erfassungsstufe bis hoch zur U20-Elit wird fortgeführt. Die vorhandenen Kompetenzen der Nachwuchstrainer rund um Jörg Reber, Samuel Balmer, Alexander Mellitzer, Martin Gerber und Pascal Wüthrich werden auch in Zukunft dazu beitragen, um die jungen Spieler weiterentwickeln und das Ziel als ambitionierter Ausbildungsclub weiterverfolgen zu können. Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, meint: „Die Zusammenarbeit mit den Headcoaches ist sehr gut und wir profitieren von der grossen Erfahrung. Es gilt aber auch alle Miliztrainer hervorzuheben, die mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft viel dazu beitragen.“ Die Top-down-Ausrichtung mit Pascal Müller als Leiter Sport hat sich bewährt. Die Sportabteilung der gesamten Organisation ist dadurch noch näher zusammengerückt. Gerade auch im Hinblick auf die Erweiterung der Infrastruktur mit dem 2. Eisfeld und dem Athletikbereich sind dieser Aspekt und Kontinuität enorm wichtig.

1189 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München