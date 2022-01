Straubings Olympia-Held bleibt â€šdahoamâ€˜

Straubing. (PM Tigers) Der Verteidiger Marcel Brandt bleibt den Straubing Tigers weitere vier Jahre erhalten. Schon in der Saison 2012/13 lief der Nationalspieler erstmals...

Straubing. (PM Tigers) Der Verteidiger Marcel Brandt bleibt den Straubing Tigers weitere vier Jahre erhalten. Schon in der Saison 2012/13 lief der Nationalspieler erstmals für den niederbayerischen DEL-Club auf.

Zur Spielzeit 2015/16 ging es für den 29-Jährigen drei Jahre lang nach Düsseldorf. Seit seinem Comeback im Jahr 2018 ist er ein wichtiger Leistungsträger in der Defensive der Gäubodenstädter.

Verteidiger Marcel Brandt zur vorzeitigen Vertragsverlängerung: “Ich freue mich, dass ich auch in Zukunft ein Teil der Straubing Tigers sein darf. Ich fühle mich hier einfach zuhause und arbeite sehr gerne mit der ganzen Organisation zusammen. Ich bin motiviert, auch künftig mit anzupacken und das Team noch weiter nach vorne zu bringen.”

„Es freut mich ganz besonders, dass sich Marcel weiterhin langfristig an unser Team binden möchte. Ich kenne ihn schon mehr als fünfzehn Jahre und bin sehr stolz auf seine Entwicklung und auf seine Leistungen, die er nicht nur bei uns, sondern auch in der Nationalmannschaft bringt. Er ist ein Kämpfer, der einen unglaublichen Ehrgeiz an den Tag legt“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, und fügt an: „Marcel erfährt eine bemerkenswerte Unterstützung durch seine Familie und durch seine Freunde. Das finde ich großartig.“