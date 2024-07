Straubings neuer Top-Goalie bringt NHL-Erfahrung mit an den Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers vermelden heute eine Verpflichtung auf der Torhüterposition. Zur kommenden Spielzeit kommt der US-Amerikaner Zane McIntyre nach Niederbayern, der...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers vermelden heute eine Verpflichtung auf der Torhüterposition.

Zur kommenden Spielzeit kommt der US-Amerikaner Zane McIntyre nach Niederbayern, der die Erfahrung von 321 AHL-Partien und acht NHL-Einsätzen in die Organisation bringt.

Der 31-Jährige begann seine Profikarriere in verschiedenen Nachwuchs- und Juniorenteams in Nordamerika, bevor er von 2012 bis 2015 für die University of North Dakota in der NCAA das Gehäuse hütete. Zur Saison 2015/16 schloss sich der 1,88m große und 93kg schwere Torhüter den Providence Bruins an, für die er bis 2019 insgesamt 176 Einsätze verzeichnete. In der Saison 2016/17 absolvierte er darüber hinaus auch acht Partien für die Boston Bruins. Nach weiteren Stationen in nordamerikanischen Proficlubs sowie einem Intermezzo bei Dynamo Riga in der KHL unterschrieb Zane McIntyre einen Vertrag beim NHL-Club Minnesota Wild, für deren Farmteam (Iowa Wild) er bis zuletzt auflief.

Zur Verpflichtung erklärt Jason Dunham: „Zane ist ein absoluter Profi, der – sportlich und menschlich – hervorragend in unsere Organisation passt. Ich bin mir sicher, dass er uns mit seiner langjährigen Erfahrung in verschiedenen Ligen absolut bereichern und die Zusammenarbeit mit unseren jungen Torhütern super funktionieren wird.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich bin überaus begeistert, dass sich Zane und seine Familie unserer Tigers-Gemeinschaft bald anschließen werden.“

„Über die Straubing Tigers und die PENNY DEL habe ich stets Positives gehört. Daher freue ich mich sehr, mit meiner Familie bald nach Deutschland zu kommen“, so der Torhüter selbst.

Zane McIntyre wird mit der Trikotnummer 70 im Tor der Niederbayern stehen.

