Straubings aktuellster Neuzugang bringt NHL-Erfahrung und SiegermentalitÃ¤t mit zu den Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihre Verteidigung weiter verstärkt: Nicolas Beaudin wechselt zur Saison 2025/26 nach Straubing.

Der 25-jährige Kanadier stammt aus Châteauguay, Québec und bringt wertvolle internationale Erfahrung aus Nordamerika und Europa mit an den Pulverturm. In Straubing wird er künftig mit der Rückennummer 7 auflaufen.

Beaudin wurde 2018 in der ersten Runde (#27 overall) von den Chicago Blackhawks gedraftet und absolvierte insgesamt 22 Spiele in der NHL. Den Großteil seiner bisherigen Profi-Karriere verbrachte der Linksschütze in der AHL, unter anderem bei den Rockford IceHogs und Laval Rocket, bevor er in den vergangenen beiden Spielzeiten in Europa für Sparta Prag und zuletzt Kometa Brno auf dem Eis stand. In der abgelaufenen Saison bestritt Beaudin 52 Hauptrunden- und 20 Playoff-Spiele für Brno und konnte dabei insgesamt 13 Scorerpunkte sammeln. Mit Brno konnte Beaudin in der Spielzeit 2025/26 die tschechische Meisterschaft feiern. Der 180 cm große Verteidiger lief zudem bereits für die kanadische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft auf.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Nicolas bringt eine Siegermentalität mit, die uns als Team weiterhelfen wird“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Er ist ein sehr guter Skater mit starker Spielübersicht und kann die Scheibe kontrolliert aus der eigenen Zone transportieren. Wir sind überzeugt, dass er unsere Defensive verstärken und uns in vielen Situationen Stabilität geben wird.“

Auch Nicolas Beaudin selbst blickt mit Vorfreude auf seine erste Saison in Straubing: „Ich freue mich sehr darauf, nach Straubing zu kommen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich wünsche allen Fans einen schönen Sommer und freue mich darauf, euch in ein paar Wochen in der Halle zu sehen.“

Seine Karriere in Zahlen

