Straubings Adrian Klein: „Es war ein toughes Spiel am Schluss“ – Iserlohn Roosters sichern sich mit drei Toren im Schlussdrittel den Sieg am Pulverturm

Straubing. (MK) Die Straubing Tigers haben am Sonntagnachmittag ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Iserlohn mit 2:4 verloren.

Vor 5131 Zuschauern im Eisstadion am Straubinger Pulverturm brachten Samuelsson und Braun die Tigers zweimal in Führung. Iserlohn glich jeweils durch Kapitän Labrie und Boland aus. Ex-Tiger Ziegler und nochmals Boland stellten in der Schlussphase den Iserlohner Sieg sicher. Die Roosters verkürzen in der Tabelle den Abstand zum rettenden 13. Platz auf nun fünf Zähler.

Start nach Maß für die Tigers

In den Anfangsminuten tasteten sich beide Teams mit bestenfalls Halbchancen an das Tor des Gegners heran. Die Straubinger Führung gelang in der 10. Minute. Nach einem Bullygewinn von Scott zog Samuelsson von der blauen Linie ab und traf ins linke Eck zum 1:0. Boland hatte Keeper Jenike noch ein wenig die Sicht genommen und ihm damit keine Chance gelassen den Puck zu erkennen. Gegen den vor ihm frei auftauchenden Samanski war Jenike dann souverän zur Stelle. Clarkes Strafe überstanden die Tigers trotz des gut vorgetragenen Iserlohner Powerplays gut. Brandt (16.), der sein 400. DEL-Match im Trikot der Tigers bestritt, verpasste den zweiten Straubinger Treffer. Im Gegenzug lief Elias auf und davon, um dann an der Torlatte zu scheitern. Besser machte es dann Kapitän Labrie, der ein kluges Zuspiel von Dal Colle aus der „zweiten Reihe“ ins linke Eck zum 1:1 einnetzte. Etwas ungestüm verstolperte Thomas eine weitere Chance der Gäste am linken Bullykreis. Sheehy (19.) scheiterte einmal mehr an Jenike im Iserlohner Kasten. Das Remis nach dem ersten unterhaltsamen Drittel ging insgesamt in Ordnung.

Jenike rettet mehrfach glänzend

Iserlohns Goalie Jenike und Straubings Sheehy setzten ihr kleines Privatduell gleich in der 21. Minute fort. Erneut behielt Jenike die Oberhand. Die Iserlohner Chancen von Jentzsch (22.) und Ziegler (25.) waren letztendlich nicht zwingend genug, um Straubings Goalie Miska zu überwinden. Zwingender dagegen Tiger Schönberger, der aus der Drehung vor dem Iserlohner Kasten den Pfosten traf, den Abpraller nahm Braun dankend zum 2:1 Führungstreffer auf. Ärgerlich für die Gäste, dass Ugbekile (29.) an Miska scheiterte. Miskas Gegenüber, Jenike, rettete mit Glanztaten gegen Klein und Lipon (33.) und auch Tuomie (34.) verzog seinen Schuss. Eliots Strafe (36.) überstanden die Roosters mit etwas Glück schadlos. Wieder komplett scheiterte Boland mit einem Konter an Miska. Fast schon kläglich, wie Sebok vor Miska den Zuckerpass von Ugbekile (40.) nicht eintippen konnte. Somit blieb es beim knappen 2:1 für die Tigers nach vierzig intensiven Minuten.

Iserlohns „Arbeitsbiene“ Charlie Jahnke erklärte bei MagentaSport: „Wir lassen zu viele Konter zu, das müssen wir vermeiden. Auch wir hatten ein paar gute Chancen. Alles ist noch offen.“

Drei Tore der Roosters im letzten Drittel

Iserlohn startete mit viel Schwung ins Schlussdrittel und belohnte sich in der 45. Minute mit dem 2:2 Ausgleich. Thomas´ Schuss von der blauen Linie fälschte Boland im Slot noch entscheidend ab. Straubings Coach stachelte sein Team nach dem Ausgleich weiter an. Lipon (47.) hätte Jenike fast auf dem „falschen Fuß“ erwischt, scheiterte aber letztlich mit seinem Schuss. Mattinen (50.) blieb mit seiner Direktabnahme ebenfalls zweiter Sieger gegen Iserlohns Turm in der Schlacht Jenike. Aber auch Miska im Tor der Gäubodenstädter war gegen Jentzsch und Dal Colle (beide 53.) hellwach. Miskas Mitspieler um ihn herum nahmen in der 55. Minute scheinbar eine kollektive Auszeit, ließen Iserlohns Ziegler ums Tor kurven, der scheiterte am rechten Toreck angekommen zwar im ersten Versuch noch an Miska, aber der Nachschuss zappelte dann zum 2:3 im Netz. Der unermüdliche Ziegler belohnte damit den couragierten Auftritt der Gäste im Schlussdrittel. Damit aber noch nicht genug. 100 Sekunden vor dem Ende opferte Coach Pokel seinen Goalie für den sechsten Feldspieler. Die Aktion ging aber fast postwendend nach hinten los. Boland brachte 15 Sekunden später die Scheibe nach einem Zweikampf an der Bande erneut irgendwie zum 2:4 ins Straubinger Tor. Die Tigers wollten sich noch nicht ganz geschlagen geben. Tom Pokel nahm seine Auszeit und kurz darauf erneut Miska vom Eis. Connollys Strafe wegen Beinstellen löste 49 Sekunden vor dem Ende bei Straubings Lipon und Iserlohns Thomas aber nochmal alle Emotionen aus. Mit je fünf Strafminuten wegen Faustschlag ging es für beide auf die Sünderbank. Der Boxkampf ging eher an den Straubinger, die Punkte aber gingen mit in den Iserlohner Bus.

Straubing beendet intensive Saisonphase auf Rang drei, Roosters verkürzen den Abstand

Iserlohn feiert damit seinen vierten Sieg in Folge und verkürzt den Abstand zu Platz 13 auf nun fünf Punkte. Am heimischen Seilersee wittert man doch noch Morgenluft im Abstiegskampf. Straubing steht nun mit einem Punkt Vorsprung auf München auf Platz drei.

Die intensive Saisonphase mit reichlich Spielen um den Jahreswechsel endete nun für beide Teams. Am kommenden Wochenende erwarten die Tigers am Freitag die Eisbären Berlin zum Topspiel am Pulverturm, ehe sie am Sonntagabend in Wolfsburg antreten müssen. Iserlohns Mannschaftsbus bleibt am kommenden Wochenende in der Garage. Die Roosters erwarten am Freitag Mannheim (19:30 Uhr) und am Sonntag um 14 Uhr die Augsburger Panther.

Sven Ziegler: „Ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für uns“

Iserlohns Torschütze Sven Ziegler erklärte bei MagentaSport: „Ich glaube im ersten Drittel haben wir es noch nicht so gut umgesetzt, aber dann im zweiten und dritten Drittel haben wir Straubing wenig Zeit gelassen und sie immer unter Druck gesetzt. Wir haben auch wenig Fehler in der eigenen Zone gemacht, sodass wir Straubing nicht stark gemacht haben. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für uns.“

Adrian Klein von den Tigers an selbiger Stelle:“ Es war ein sehr toughes Spiel am Schluss. Wir haben den Puck nicht rausbekommen und wir haben nicht so gespielt, wie wir es sonst immer spielen. Jetzt müssen wir das Spiel abhaken und weitermachen.“

Statistik

Straubing Tigers: Miska – Mattinen, Brandt; Kohl, Klein; Braun, Samuelsson; Zimmermann – Lipon, Zengerle, Tuomie; Clarke, Scott, Fonstad; Sheehy, Samanski, Connolly; Lampl, Brunnhuber, Schönberger

Iserlohn Roosters: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Thomas; Bender, Eliot; Quaas – Dal Colle, Cornel, Boland; Schiemenz, Sebok, Ziegler; Elias, LeBlanc, Jentzsch; Broda, Jahnke, Rutkowski

Tore: 1:0 (09:03) Samuelsson (Scott), 1:1 (16:48) Labrie (Dal Colle/Cornel), 2:1 (26:56) Braun (Schönberger/Brunnhuber), 2:2 (44:10) Boland (Thomas/Cornel), 2:3 (55:23) Ziegler (Sebok), 2:4 (58:35) Boland ENG

Strafen: 9 – 7

Schiedsrichter: Rohatsch / Iwert (Römer /Heffner)

Zuschauer: 5.131