Straubinger Routinier beendet seine Karriere am Saisonende

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers möchten heute vermelden, dass Verteidiger Benedikt Kohl seine aktive Spielerkarriere nach Abschluss der Spielzeit beenden wird.

Der 35-Jährige spielt seit der Saison 2007/08 in der Deutschen Eishockey Liga und hat daher bereits 810 Partien absolviert – 204 Spiele davon im Trikot der Straubing Tigers.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Benedikt ist ein hervorragender Verteidiger und ein absoluter Teamplayer – auf und neben dem Eis. Mit seiner Opferbereitschaft, seinem Eishockeyverständnis und seiner langjährigen Erfahrung hat er stets zu unserem Erfolg beigetragen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Benedikt, seiner Frau Lisa sowie seinen Kindern Maja und Samuel für ihr großartiges Engagement in unserer Tigers-Familie bedanken.“

„Im Alter von dreizehn Jahren habe ich mein Zuhause verlassen, um mich als Eishockeyspieler weiter zu entwickeln. Nach nun siebzehn Saisons als Profisportler geht es für mich und meine Familie wieder zurück in unsere Heimat Berchtesgaden. Durch die Straubinger Fans wurde mein letztes Hauptrundenspiel gegen Wolfsburg schon zu einem emotionalen und bewegenden Abend. Doch bevor meine aktive Karriere final endet, möchte ich in den anstehenden Playoffs nochmal alles geben, um mit den Straubing Tigers unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Ich bin wahnsinnig dankbar und freue mich auf die Zukunft“, so Benedikt Kohl selbst.