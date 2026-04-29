Straubing Tigers verpflichten zwei weitere Spieler

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers verstärken ihren Kader für die kommende PENNY DEL-Saison mit zwei Neuzugängen: Verteidiger Moritz Kukuk und Stürmer Taro Jentzsch wechseln nach Niederbayern.

Mit Moritz Kukuk stößt ein junger, entwicklungsfähiger Verteidiger zum Team. Der 21-Jährige wurde im Nachwuchs der Düsseldorfer EG ausgebildet und sammelte in der vergangenen Saison erste Erfahrungen im Profibereich in der DEL2. Darüber hinaus kam er leihweise für die Hannover Scorpions zum Einsatz. Kukuk durchlief mehrere Nachwuchs-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey- Bundes und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine gute Ausbildung und Perspektive mit.

Im Offensivbereich sichern sich die Straubing Tigers die Dienste von Taro Jentzsch. Der 25-jährige Angreifer verfügt über umfangreiche Erfahrung in der PENNY DEL und absolvierte in den vergangenen Jahren über 280 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse. Stationen bei den Iserlohn Roosters und den Adler Mannheim sowie internationale Erfahrungen, unter anderem in der kanadischen QMJHL, unterstreichen seine Qualität und Variabilität im Angriff.

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt über die beiden Neuzugänge: „Moritz ist ein junger Verteidiger mit sehr guten Voraussetzungen, der bei uns den nächsten Schritt machen soll. Er bringt eine gute Ausbildung, Größe und Entwicklungspotenzial mit. Taro hat in der DEL bereits bewiesen, dass er auf diesem Niveau bestehen kann. Er ist ein vielseitiger Spieler, der unser Offensivspiel bereichern wird. Beide passen charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft.“

Moritz Kukuk über seinen Wechsel nach Straubing: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung hier und darauf, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist es für mich schön, auch abseits des Eises einen neuen Lebensstandort zu haben und hier anzukommen. Ich bin motiviert, jeden Tag hart zu arbeiten und meinen Teil zum Teamerfolg beizutragen. Ich habe mich für die Straubing Tigers entschieden, weil der Standort für junge Spieler in der PENNY DEL als einer der besten gilt, um sich weiterzuentwickeln. Ich habe im Vorfeld nur Positives über den Club, das Umfeld und die Menschen in Straubing gehört, was meine Entscheidung zusätzlich bestärkt hat.“

Auch Taro Jentzsch blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche waren durchweg positiv und ich habe mich direkt wohlgefühlt – das hat mir die Entscheidung leicht gemacht. Ich freue mich darauf, künftig nicht mehr als Gegner in Straubing aufzulaufen. Die Spiele hier waren immer etwas Besonderes, und ich habe viel über die Atmosphäre gehört. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, selbst Teil davon zu sein.“

Mit der Verpflichtung von Moritz Kukuk und Taro Jentzsch setzen die Straubing Tigers gezielt auf eine Mischung aus Entwicklungspotenzial und DEL-Erfahrung und treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran.