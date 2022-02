Straubing Tigers verpflichten weiteren Verteidiger

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben den Kanadier Trent Bourque verpflichtet und somit ihren Kader komplettiert. Der 23-jährige Verteidiger befindet sich bereits auf...

Der 23-jährige Verteidiger befindet sich bereits auf dem Weg nach Straubing.

Für den 1.88m großen und 91 Kilo schweren Linksschützen, welcher 2017 von den St. Louis Blues in Runde 6 gedraftet wurde, werden die Straubing Tigers die erste Station in Europa. Bisher sammelte Bourque seine Erfahrungen in der AHL und ECHL. In der laufenden Saison kam er in 9 Partien für die Manitoba Moose und in 15 Partien für die Newfoundland Growlers zum Einsatz.

Jason Dunham, Manager der Straubing Tigers: „Die letzten 48 Stunden waren intensiv und ereignisreich. Mein besonderer Dank gilt Craig Heisinger von den Manitoba Moose für sein Verständnis und die Freigabe von Trent Bourque. Mit ihm ist unser Kader komplett und wir freuen uns in den nächsten Wochen anzugreifen.“

Der aktuelle Kader der Straubing Tigers:

Tor: Tyler Parks, Sebastian Vogl, Philipp Dietl, Nico Pertuch

Verteidigung: Adrian Klein, Marcel Brandt, Stephan Daschner, Benedikt Kohl, Benedikt Schopper, Cody Lampl, Mario Zimmermann, Brandon Manning, Ian Scheid, Trent Bourque

Angriff: Tim Brunnhuber, Chase Balisy, Mike Connolly, Andreas Eder, Kael Mouillierat, T.J. Mulock, Sandro Schönberger, David Elsner, Joshua Samanski, Yannik Valenti, Travis St. Denis, Jason Akeson, Taylor Leier, Parker Tuomie