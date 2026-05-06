Straubing Tigers verpflichten Verteidiger aus der KHL

Straubing. (PM Tigers) Joseph Duszak wird in der Saison 2025/26 das Trikot der Straubing Tigers tragen.

Der 28-jährige US-Amerikaner kommt als offensiv ausgerichteter Verteidiger nach Niederbayern und bringt Erfahrung aus mehreren hochklassigen Stationen in Nordamerika und Europa mit.

Duszak wurde am 22. Juli 1997 in Franklin Square im US-Bundesstaat New York geboren. Der Rechtsschütze ist 1,75 Meter groß, wiegt 80 Kilogramm und spielte zuletzt in der KHL. Seine Karriere führte ihn zuvor unter anderem über die Mercyhurst University in der NCAA, die Toronto Marlies und Springfield Thunderbirds in der AHL sowie mehrere Stationen in der KHL.

Besonders als punktstarker Verteidiger machte Duszak in seiner bisherigen Laufbahn auf sich aufmerksam. Für die Mercyhurst University sammelte er in drei NCAA-Spielzeiten 99 Scorerpunkte in 101 Partien. Auch bei den Toronto Marlies gehörte er zu den produktiven Verteidigern: In der Saison 2021/22 verbuchte er 52 Punkte in 61 AHL-Spielen. Anschließend führte ihn sein Weg erstmals in die KHL, wo er für Dinamo Minsk in der Saison 2022/23 ebenfalls offensiv überzeugte und in 68 Hauptrundenspielen 45 Punkte erzielte. Zuletzt stand Duszak in der KHL für die Shanghai Dragons und Neftekhimik Nizhnekamsk auf dem Eis.

„Joseph ist ein sehr mobiler Verteidiger mit viel Erfahrung und ausgeprägten offensiven Qualitäten. Besonders in den Special Teams kann er seine Stärken einbringen und uns zusätzliche Optionen geben. Wir freuen uns, dass er sich für Straubing entschieden hat“, sagt Sportlicher Leiter Jason Dunham.

Auch Joseph Duszak blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Straubing: „Ich freue mich sehr darauf, mich den Straubing Tigers anzuschließen und eine neue Herausforderung

anzunehmen. Ich bin gespannt darauf, die Jungs kennenzulernen und loszulegen.“

Mit der Verpflichtung von Joseph Duszak nimmt der Kader der Straubing Tigers für die Saison 2026/27 weiter Form an.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Joseph Duszak @ Elite Prospects