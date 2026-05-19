Straubing Tigers verpflichten Nachwuchstalent Max Bleicher

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers verstärken ihren Kader mit Max Bleicher.

Der 19-jährige Verteidiger stammt aus Füssen, wurde im Nachwuchs des EV Füssen ausgebildet und war dort auch in der DNL sowie in der Oberliga aktiv.

In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte Bleicher wertvolle Erfahrung in Nordamerika: Zunächst lief er für die Owen Sound Attack in der Ontario Hockey League auf, einer der höchsten kanadischen Juniorenligen. Anschließend spielte er für die Powell River Kings in der British Columbia Hockey League und erzielte dort in 47 Spielen 30 Scorerpunkte. Darüber hinaus kam der deutsche Nachwuchsstürmer bereits mehrfach für die U-Nationalmannschaften des DEB zum Einsatz, unter anderem bei der U18- und U20-Weltmeisterschaft.

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt: „Max ist ein extrem talentierter junger Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Er hat in Füssen eine gute Ausbildung genossen und in Nordamerika wichtige Erfahrungen gesammelt. Max bringt Tempo, Spielverständnis und eine gute Arbeitseinstellung mit. Wir wollen ihn bei uns Schritt für Schritt weiterentwickeln und ihm die Möglichkeit geben, sich auf DELNiveau heranzuarbeiten.“

Auch Max Bleicher blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich bin sehr dankbar, dass die Straubing Tigers einem jungen Spieler wie mir die Chance geben, Teil des Teams zu sein und mich weiterentwickeln zu können. Ich möchte hart an mir arbeiten, um zu zeigen, dass ich gut in dieses starke Team passe. Nach meiner Zeit in Nordamerika freue ich mich nun darauf, wieder in Deutschland spielen zu können!“