Straubing Tigers verpflichten kanadischen Stürmer

13. September 20251 Mins read147
Wade Allison #57 of the Philadelphia Flyers 2021-2022 season - © Len Redkoles/NHLI via Getty Images
Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers freuen sich, mit Wade Allison einen weiteren Neuzugang für die Saison 2025/26 bekanntgeben zu dürfen.

Der 27-jährige Flügelstürmer (188 cm, 95 kg) stammt aus Myrtle, Manitoba (CAN) und bringt reichlich internationale Erfahrung mit.

Allison wurde beim NHL Draft 2016 in der 2. Runde (#52 overall) von den Philadelphia Flyers gezogen und absolvierte für die Flyers insgesamt 75 Partien (13 Tore, 9 Assists). In der American Hockey League lief er für die Lehigh Valley Phantoms und die Milwaukee Admirals auf, ehe er zuletzt in der KHL für Barys Astana spielte. Seine Juniorenzeit verbrachte der Rechtsschütze bei den Tri-City Storm (USHL), wo er 2016 den Clark Cup gewann und zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt wurde.

Anschließend schnürte er vier Jahre die Schlittschuhe für Western Michigan University (NCAA).

Sportlicher Leiter Jason Dunham freut sich über den Neuzugang: „Wade ist ein Power-Forward, der mit seiner Physis und seinem Zug zum Tor genau das mitbringt, was wir in unserer Offensive brauchen. Er hat bereits auf hohem Niveau gespielt und bringt Erfahrung aus den besten Ligen der Welt mit – von der NCAA über die AHL bis hin zur NHL und zuletzt der KHL. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team zusätzliche Energie geben wird und bei uns in Straubing eine wichtige Rolle übernehmen kann.“

Mit Wade Allison begrüßen die Straubing Tigers einen weiteren spannenden Spieler im Kader und freuen sich darauf, ihn schon bald im Trikot am Pulverturm zu sehen.

Seine Karriere in Zahlen

2435
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Previous post Das sind in der Saison 25/26 die Kapitäne der 14 DEL-Klubs

