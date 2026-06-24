Straubing Tigers verpflichten Hünen für den Angriff

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihre Offensive für die Saison 2026/27 verstärkt.

Hudson Elynuik wechselt zum niederbayerischen PENNY DEL-Club. Der 28-jährige Kanadier ist sowohl auf der Center- als auch auf der Flügelposition einsetzbar und bringt mit 1,95 Metern Körpergröße ein physisch starkes Profil mit an den Pulverturm.

Elynuik wurde am 12. Oktober 1997 in Calgary, Alberta, geboren und durchlief seine Juniorenzeit unter anderem bei den Kootenay Ice und den Spokane Chiefs in der Western Hockey League. Dort entwickelte sich der Linksschütze zu einem offensiv verlässlichen Spieler: In der Saison 2016/17 sammelte er 73 Punkte in 64 Hauptrundenspielen, ein Jahr später folgten 86 Punkte in 71 Partien. 2016 wurde Elynuik in der dritten Runde an Position 74 von den Carolina Hurricanes gedraftet.

Nach seiner Juniorenzeit sammelte der Kanadier umfangreiche Erfahrung im nordamerikanischen Profibereich. In der American Hockey League stand Elynuik unter anderem für die Toronto Marlies, Tucson Roadrunners und Chicago Wolves auf dem Eis. Außerdem spielte er in der ECHL für die Newfoundland Growlers, Rapid City Rush und zuletzt die Florida Everblades. Mit den Everblades gewann der Angreifer in der vergangenen Saison den Kelly Cup. In der Hauptrunde erzielte Elynuik in 38 Spielen 35 Scorerpunkte, in den Playoffs legte er mit 17 Punkten in 17 Partien nach und war damit punktgleich bester Scorer seines Teams in der entscheidenden Saisonphase. Darüber hinaus bringt Elynuik internationale Erfahrung aus Stationen bei Kunlun Red Star in der KHL sowie HK 32 Liptovský Mikuláš in der slowakischen Extraliga mit.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Hudson ist ein großer, körperlich präsenter Spieler, der uns in der Offensive mehr Tiefe und Flexibilität gibt. Er bringt Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit und hat gerade in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auch offensiv Akzente setzen kann. Wir freuen uns, dass er sich für Straubing entschieden hat.“

Hudson Elynuik sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr darauf, dass die Saison losgeht und ich die Tigers-Fans bald kennenlerne.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Hudson Elynuik @ Elite Prospects

304 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro