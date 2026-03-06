Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Straubing Tigers Straubing Tigers verlängern mit Torhüter-Trio
Straubing TigersTransfer-News

Straubing Tigers verlängern mit Torhüter-Trio

6. März 20261 Mins read70
Henrik Haukeland von den Straubing Tigers - © Bruno Dietrich / City-Press
Straubing. (PM Tigers) Henrik Haukeland, Florian Bugl und Sebastian Wieber haben ihre Verträge verlängert und werden auch künftig das Torhüter-Trio der Niederbayern bilden.

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt zur Entscheidung: „Kontinuität auf der Torhüterposition ist für eine erfolgreiche Mannschaft extrem wichtig. Henrik und Florian haben über längere Zeit gezeigt, dass wir uns jederzeit auf sie verlassen können. Gleichzeitig entwickelt sich Sebastian sehr gut und arbeitet täglich hart im Training. Wir freuen uns, dass alle drei weiterhin Teil der Straubing Tigers bleiben.“

Henrik Haukeland gehört zu den konstantesten Torhütern der PENNY DEL. Der norwegische Nationaltorhüter kommt ligaweit inzwischen auf 114 Siege, 12 Shutouts und über 5.500 Paraden bei einer Fangquote von 91,18 Prozent.

Florian Bugl gehört seit mehreren Jahren zum Torhütergespann der Straubing Tigers und sammelte seine komplette PENNY-DEL-Erfahrung bislang in Straubing. In seiner DEL-Karriere kommt der 23- Jährige auf 52 Siege, über 2.100 Paraden und eine Fangquote von 89,79 Prozent.

Komplettiert wird das Trio weiterhin von Sebastian Wieber, der im Trainingsbetrieb täglich mit der Mannschaft arbeitet und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Beim Hockeytown Cup am 15. Februar 2026 feierte der junge Torhüter sein Debüt im Tigers-Trikot und zeigte dabei eine starke Leistung gegen die Kölner Haie und kam dabei auf eine Fangquote von über 90 Prozent.

Mit der Verlängerung von Henrik Haukeland, Florian Bugl und Sebastian Wieber bleibt den Straubing Tigers ein eingespieltes Torhüter-Trio erhalten, das auch in Zukunft für Stabilität zwischen den Pfosten sorgen soll.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

