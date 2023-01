Straubing Tigers verlängern mit Torhüter-Duo für die kommenden Saison

Straubing. (PM Tigers) Am heutigen Dienstag kann der niederbayerische PENNY DEL-Club die Vertragsverlängerungen von Hunter Miska und Florian Bugl bekanntgeben. Beide Keeper gehen damit...

Straubing. (PM Tigers) Am heutigen Dienstag kann der niederbayerische PENNY DEL-Club die Vertragsverlängerungen von Hunter Miska und Florian Bugl bekanntgeben.

Beide Keeper gehen damit in ihre zweite Saison am Pulverturm. Der 27-jährige Nordamerikaner sowie der 20-jährige Landshuter bestritten in der laufenden Saison jeweils 24 Hauptrundenpartien für die Niederbayern.

Zur Vertragsverlängerung erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers: „Ich freue mich ausgesprochen, dass wir auf Hunter und Flo auch in der nächsten Spielzeit zählen können. Beide Torhüter arbeiten hervorragend zusammen, unterstützen sich gegenseitig und feuern sich auf dem Eis an. Wir sind sehr froh, dass wir mit Hunter einen erfahrenen Goalie in unseren Reihen haben, der unsere jüngeren Torhüter stets unterstützt und motiviert.“

„Die Straubing Tigers sind eine großartige Organisation. Ich bin froh, dass ich auch in der nächsten Saison wieder hierherkommen kann. Flo und ich bilden ein super Duo, wir bereichern uns gegenseitig und sind gute Freunde. Die Arbeit mit den Jungs und dem Trainerteam macht großen Spaß und die Fan-Unterstützung ist einfach unbeschreiblich“, sagt Hunter Miska selbst zu seinem verlängerten Kontrakt.

Florian Bugl ergänzt: „Auch ich freue mich, dass ich mit Hunter und unserem Goalie-Coach Manuel Litterbach zusammenarbeiten darf und ich die Möglichkeit habe, mich hier weiterzuentwickeln. Es macht mir großen Spaß, Teil dieses Teams zu sein.“

